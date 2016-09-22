Disney сняла с продаж полинезийский костюм из-за обвинений в насмешках над островитянами
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Американская студия Walt Disney Pictures решила прекратить продажи детских костюмов полинезийца, выпущенных к премьере нового мультфильма "Моана".
Причиной послужили обвинения в насмешках над традиционной культурой Полинезии. Среди критических отзывов на костюм звучало следующее: "наша кожа - это не костюм" и "костюмы белого цвета никогда не изображают белокожих персонажей".
Костюм, представляющий собой коричневый комбинезон под цвет кожи жителей Полинезии, украшен традиционными татуировками, юбочкой из травы и ожерельем из костей. Костюм должен был символизировать одного из главных героев мультфильма - демиурга Мауи, почитаемого как божество на островах Полинезии.
"Команда создателей "Моаны" очень заботливо и уважительно относится к культуре тихоокеанских островов, вдохновивших нас на создание фильма, и мы выражаем глубокое сожаление по поводу того, что наш костюм Мауи задел чьи-то чувства", - говорится в заявлении компании.
"Мы приносим свои извинения и изымаем костюм из продажи из наших магазинов и с нашего сайта", - добавили мультипликаторы.
Мультфильм "Моана", рассказывающий историю девочки, отправившейся в океанское путешествие с демиургом Мауи, чтобы спасти свой народ, выйдет в прокат в ноябре.
Главный персонаж высоко оценен критиками - Моана энергична и независима, а ее фигура намного больше напоминает фигуры настоящих девочек и девушек, чем фигуры большинства диснеевских женских персонажей.
В мультфильме у Моаны не будет любовной истории. Сценарий мультфильма написала новозеландский автор, маори по происхождению Таика Вайтити.