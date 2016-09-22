Уволенный за утрату доверия Лужков получил орден "За заслуги перед Отечеством"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption По словам Лужкова, он не получал приглашения вернуться в политику

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков получил в четверг в Кремле из рук российского президента Владимира Путина орден "За заслуги перед Отечеством IV степени". Ордена I и II степеней у него уже были.

Бывшего градоначальника, который в эти дни отмечает 80-летний юбилей, наградили "за активную общественную деятельность", говорится в указе президента.

В сентябре 2010 года полномочия Лужкова на посту мэра Москвы были досрочно прекращены тогдашним президентом Дмитрием Медведевым "в связи с утратой доверия".

На вопрос журналистов, как сочетается его увольнение с должности мэра с такой формулировкой и вручение ордена, Лужков ответил, что эти вещи "конечно, не сочетаются".

"Это очень такой важный для меня, для моего мироощущения знак. Не просто награждение очень высокой и правительственной наградой, но и возвращение из того состояния, в котором я пребывал в течение нескольких лет", - сказал Лужков, не уточнив, в каком состоянии он находился после отставки.

Субботник и сельское хозяйство

Лужков уточнил, что он не получал приглашения вернуться в политику, но, по его словам, "не стал пенсионером и продолжает работать".

В беседе с Интерфаксом бывший мэр рассказал, что он "занялся сельским хозяйством и выращиванием гречки", которой обеспечивает Балтийский флот.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Кепка - неотъемлемый атрибут лужковского стиля на протяжении многих лет (фото 1999 года)

В ближайшую субботу в честь дня рождения бывшего мэра в московском парке "Коломенское" пройдет субботник, бригадиром котором назначен актер Леонид Ярмольник.

В ходе субботника будут сажать деревья, слушать выступления музыкальных коллективов и дегустировать различные сорта чая и меда.

Всем участникам организаторы субботника обещают подарить сувенирный набор, состоящий из фартука, перчаток, дождевика и знаменитой лужковской кепки.

Лужков был мэром Москвы 18 лет, с 1992 по 2010 годы.

На вопрос, что послужило причиной отставки Лужкова, Дмитрий Медведев, ответил: "Внимание к Москве. Знаете, нужно делом заниматься, а не пиаром личным и политическими разводками".