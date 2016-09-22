Виолончелист Ролдугин: охрана Обамы не оставляет его наедине с Путиным

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Ролдугина называют давним другом Владимира Путина

Виолончелист Сергей Ролдугин, которого считают близким другом российского президента Владимира Путина, заявил журналистам, что охрана президента США Барака Обамы не решается оставить своего начальника разговаривать с Путиным наедине.

"Вы понимаете? Это очень сильный показатель", - сказал виолончелист агентству РИА Новости перед церемонией вручения государственных наград в Кремле.

Ролдугин также спрогнозировал исход президентских выборов в США. "Я не побоюсь этого слова, я знаю, кто победит в Америке. Вы проверите потом. Мой прогноз - победит Трамп", - цитирует слова Ролдугина агентство ТАСС.

В четверг, 22 сентября, Сергей Ролдугин получил в Кремле орден Александра Невского. На церемонии Путин назвал виолончелиста "великолепным музыкантом".

Сергей Ролдугин - художественный руководитель петербургского Дома музыки. Он известен как давний друг президента и крестный отец его старшей дочери.

Его имя упоминается в материалах Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), согласно которым Ролдугин владеет двумя офшорными компаниями, проводившими сомнительные сделки.