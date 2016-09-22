Виолончелист Ролдугин: охрана Обамы не оставляет его наедине с Путиным
Виолончелист Сергей Ролдугин, которого считают близким другом российского президента Владимира Путина, заявил журналистам, что охрана президента США Барака Обамы не решается оставить своего начальника разговаривать с Путиным наедине.
"Вы понимаете? Это очень сильный показатель", - сказал виолончелист агентству РИА Новости перед церемонией вручения государственных наград в Кремле.
Ролдугин также спрогнозировал исход президентских выборов в США. "Я не побоюсь этого слова, я знаю, кто победит в Америке. Вы проверите потом. Мой прогноз - победит Трамп", - цитирует слова Ролдугина агентство ТАСС.
В четверг, 22 сентября, Сергей Ролдугин получил в Кремле орден Александра Невского. На церемонии Путин назвал виолончелиста "великолепным музыкантом".
Сергей Ролдугин - художественный руководитель петербургского Дома музыки. Он известен как давний друг президента и крестный отец его старшей дочери.
Его имя упоминается в материалах Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), согласно которым Ролдугин владеет двумя офшорными компаниями, проводившими сомнительные сделки.