В Оклахоме полицейскому предъявили обвинения в убийстве афроамериканца
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Сотруднице полиции города Талса в штате Оклахома Бетти Шелби, которая застрелила безоружного чернокожего мужчину, предъявлены обвинения в убийстве, сообщили в прокуратуре.
Полицейский Бетти Шелби застрелила Теренса Кратчера на прошлой неделе, когда он стоял возле сломанной машины.
По словам Шелби, Кратчер не подчинялся ее приказам, и она открыла огонь, когда он засунул руку в окно автомобиля.
Адвокат женщины предполагает, что он находился под воздействием синтетического наркотика, следы которого были найдены в машине.
Родственники погибшего утвреждают, что окно автомобиля было закрыто в момент инцидента. Полицейские не обнаружили оружия ни у Кратчера, ни в его машине.
Смерть чернокожего мужчины вызывала акции протеста в Талсе, однако все они проходили мирно.
Беспорядке в Шарлотте
В то же время власти города Шарлотт в штате Северная Каролина вынуждены были ввести комендантский час в связи с продолжающимися третью ночь подряд беспорядками.
Ранее в городе было объявлено чрезвычайное положение, в Шарлотт отправлена национальная гвардия.
43-летний чернокожий Кит Ламонт Скотт был ранен чернокожим полицейским и скончался в больнице во вторник.
В полиции утверждают, что Скотт нес в руках оружие и представлял "непосредственную смертельную угрозу", однако его родственники настаивают, что мужчина не был вооружен.
Полицейские настаивают, что Скотта несколько раз просили бросить оружие.
Между тем шеф полиции города уже признал, что по видеозаписи нельзя сказать, был ли в руках у погибшего пистолет или книга, как утверждают родственники.