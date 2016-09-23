В Оклахоме полицейскому предъявили обвинения в убийстве афроамериканца

23 сентября 2016

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Автор фото, POLICE HANDOUT, CRUTCHER FAMILY Подпись к фото, Полицейский Бетти Шелби (слева) застрелила Теренса Кратчера (на фото справа вместе с сестрой)

Сотруднице полиции города Талса в штате Оклахома Бетти Шелби, которая застрелила безоружного чернокожего мужчину, предъявлены обвинения в убийстве, сообщили в прокуратуре.

Полицейский Бетти Шелби застрелила Теренса Кратчера на прошлой неделе, когда он стоял возле сломанной машины.

По словам Шелби, Кратчер не подчинялся ее приказам, и она открыла огонь, когда он засунул руку в окно автомобиля.

Автор фото, AP Подпись к фото, Протесты в Оклахоме проходят мирно

Адвокат женщины предполагает, что он находился под воздействием синтетического наркотика, следы которого были найдены в машине.

Родственники погибшего утвреждают, что окно автомобиля было закрыто в момент инцидента. Полицейские не обнаружили оружия ни у Кратчера, ни в его машине.

Смерть чернокожего мужчины вызывала акции протеста в Талсе, однако все они проходили мирно.

Беспорядке в Шарлотте

В то же время власти города Шарлотт в штате Северная Каролина вынуждены были ввести комендантский час в связи с продолжающимися третью ночь подряд беспорядками.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Шарлотте введен комендантский час, однако, как передают очевидцы, пока протестующие его не соблюдают

Ранее в городе было объявлено чрезвычайное положение, в Шарлотт отправлена национальная гвардия.

43-летний чернокожий Кит Ламонт Скотт был ранен чернокожим полицейским и скончался в больнице во вторник.

В полиции утверждают, что Скотт нес в руках оружие и представлял "непосредственную смертельную угрозу", однако его родственники настаивают, что мужчина не был вооружен.

Полицейские настаивают, что Скотта несколько раз просили бросить оружие.