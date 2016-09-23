Уголовное дело против владельца аэропорта Домодедово прекращено
Уголовное дело в отношении владельца Домодедово Дмитрия Каменщика и других топ-менеджеров прекращено, об этом стало известно в ходе заседания Басманного суда Москвы.
Каменщик проходил обвиняемым по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбужденном после теракта в зоне прилета иностранных авиалиний аэропорта в 2011 году.
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Каменщик был задержан в феврале этого года. Вместе с ним по делу проходили три человека.
Еще летом генпрокуратура направила председателю СКР Александру Бастрыкину предписание о прекращении уголовного дела в отношении всех фигурантов уголовного дела. По мнению генпрокуратуры, доказательств вины Каменщика не было.
Предписание - мера прокурорского реагирования, которая обязательна к исполнению всеми должностными лицами и обжалованию не подлежит.
Увеличение уязвимости
24 января 2011 года в аэропорту Домодедово произошел взрыв: смертник привел в действие взрывное устройство толпе встречающих. Тогда погибли 37 человек, еще 117 пострадали.
Руководство аэропорта обвинялось в том, что не обеспечило необходимый досмотр посетителей, в результате чего стал возможен теракт.
По весрии следователей, установка новой системы досмотра на входах в аэровокзальный комплекс, организованная Каменщиком, привела к увеличению степени уязвимости аэропорта.
Каменщика поместили под домашний арест, однако 1 июля президиум Мосгорсуда удовлетворил жалобу, поданную на решение об аресте как защитой предпринимателя, так и прокуратурой. В итоге Каменщика освободили.