Уголовное дело против владельца аэропорта Домодедово прекращено

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Дмитрия Каменщика задержали в феврале в рамках расследования взрыва в аэропорту

Уголовное дело в отношении владельца Домодедово Дмитрия Каменщика и других топ-менеджеров прекращено, об этом стало известно в ходе заседания Басманного суда Москвы.

Каменщик проходил обвиняемым по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбужденном после теракта в зоне прилета иностранных авиалиний аэропорта в 2011 году.

Каменщик был задержан в феврале этого года. Вместе с ним по делу проходили три человека.

Еще летом генпрокуратура направила председателю СКР Александру Бастрыкину предписание о прекращении уголовного дела в отношении всех фигурантов уголовного дела. По мнению генпрокуратуры, доказательств вины Каменщика не было.

Предписание - мера прокурорского реагирования, которая обязательна к исполнению всеми должностными лицами и обжалованию не подлежит.

Увеличение уязвимости

24 января 2011 года в аэропорту Домодедово произошел взрыв: смертник привел в действие взрывное устройство толпе встречающих. Тогда погибли 37 человек, еще 117 пострадали.

Руководство аэропорта обвинялось в том, что не обеспечило необходимый досмотр посетителей, в результате чего стал возможен теракт.

По весрии следователей, установка новой системы досмотра на входах в аэровокзальный комплекс, организованная Каменщиком, привела к увеличению степени уязвимости аэропорта.

Каменщика поместили под домашний арест, однако 1 июля президиум Мосгорсуда удовлетворил жалобу, поданную на решение об аресте как защитой предпринимателя, так и прокуратурой. В итоге Каменщика освободили.