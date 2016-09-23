Акции Twitter взлетели на 20% за полчаса

23 сентября 2016

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Цены первоначального размещения акции пока не достигли

Акции сервиса микроблогов Twitter на Нью-йоркской бирже взлетели более чем на 20% за полчаса на слухах о том, что сразу несколько крупных ИТ-компаний планируют купить сервис.

С момента открытия торгов в 9:30 утра до 10 утра стоимость одной акции прибавила в цене почти 4 доллара, достигнув 22,4 доллара. В процентном выражении акции выросли на 21,26%.

О том, что несколько технологических гигантов, включая корпорацию Google, задумались о приобретении сервиса, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на свои источники. Еще один потенциальный покупатель Twitter - компания Salesforce.com, разработчик систем управления взаимоотношениями с клиентами.

3 мая акции компании Twitter резко подешевели, упав до минимального значения с ноября 2013 года. В ходе первичного размещения (IPO) они были оценены в 26 долларов за штуку.

Число активных пользователей соцсети "Твиттер" сейчас составляет около 320 миллионов человек.

Выручка компании по итогам 2015 года достигла 2,2 миллиарда долларов.