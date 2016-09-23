Минфин предложил реформу накопительной пенсионной системы

23 сентября 2016

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Чиновники разрабтывают очередной вариант пенсионной системы

Министерство финансов и Центральный банк России предложили отменить обязательную накопительную пенсионную систему и заменить ее добровольной.

23 сентября в рамках Московского финансового форума замглавы минфина Алексей Моисеев описал новую пенсионную систему, которую ведомство разработало вместе с ЦБ. Ранее в эту пятницу о введении с 2018 года новой пенсионной системы сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

Агентство Рейтер сообщает, что новая пенсионная система может начать работать уже в 2018 году, если в 2017 году будут приняты необходимые законы.

Фактически речь идет об отмене накопительной пенсионной системы в нынешнем ее виде. По действующему законодательству компании перечисляют 6% от фонда оплаты труда в накопительную часть пенсии. С 2014 года эти платежи заморожены, причем эмбарго продлено на 2017 год.

По словам Моисеева, в новой пенсионной системе граждане будут сами выбирать, копить им или нет на пенсию. Будущие пенсионеры также смогут выбирать, сколько они будут отчислять в добровольную пенсионную систему.

По замыслу минфина и ЦБ, человек автоматически попадает в накопительную систему, сообщает агентство Рейтер. В первый год в нее будет отчислено 0% с заработной платы, затем 1% и так далее. Автоматически размер отчислений дорастет до 6%, однако будущий пенсионер сможет увеличить до любого значения долю отчислений или, наоборот, приостановить платежи.

Управлять пенсионными накоплениями будет центральный администратор, который будет передавать их в НПФ, сообщает РБК.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

На смену системы чиновники планируют отвести двухлетний переходный период. За это время каждый сможет написать заявление и перевести свои уже имеющиеся накопления в НПФ. Если этого не произойдет, они останутся в Пенсионном фонде. Эти средства уже не будут участвовать в накопительной части пенсии, но будут учитываться при расчете страховой части пенсии в будущем.

Интерфакс также уточняет, что участники системы смогут за пять лет до пенсии снять около 20% пенсионных накоплений. В случае болезни они смогут полностью снять накопившуюся сумму, уточнил Моисеев. Проект, по словам Моисеева, также предусматривает налоговые льготы для участников накопительной пенсионной системы.

В последние годы российские чиновники разрабатывали новую модель пенсионной системы. В 2014 году была заморожена накопительная часть пенсии. Средства, которые должны были идти в обязательную накопительную часть пенсии, шли на выплаты нынешним пенсионерам. Это помогло снизить трансферты из бюджета в Пенсионный фонд.