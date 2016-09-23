ЮНИСЕФ: в Алеппо два миллиона человек остались без воды

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Контролируемые повстанцами районы Алеппо подвергаются новым авиаударам

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ заявил, что в результате интенсивных боев в Алеппо более двух миллионов людей остались без воды.

По данным организации как минимум одна водонапорная станция была повреждена, а боевые действия мешают ее починить.

Кроме того, была принудительно отключена станция, которая качает воду в восточные районы города, контролируемые повстанцами.

В ЮНИСЕФ считают, что это грозит вспышкой различных заболеваний, поскольку люди станут пользоваться грязной водой из колодцев и других источников.

В минувшие сутки контролируемые повстанцами районы Алеппо подверглись новым авиаударам. Это произошло спустя несколько часов после объявления о наступлении сирийских правительственных сил.

Сирийские и российские самолеты бомбили восточную часть Алеппо, сообщает волонтерская группа спасателей "Белые каски". По словам активистов, десятки авиаударов обрушились на Алеппо в пятницу утром. Один из спасателей описал происходящее как "уничтожение".

Сирийское правительство ранее призвало людей держаться подальше от районов, которые занимают отряды оппозиции.

В предыдущую ночь удерживаемые повстанцами районы Алеппо пережили самые массированные воздушные бомбардировки за последние месяцы.

В четверг США и Россия так и не смогли договориться о возобновлении перемирия в Сирии. После неудачного окончания переговоров спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура назвал встречу болезненной и разочаровывающей.

Перемирие, о котором договорились Лавров и Керри 9 сентября, было нарушено после нескольких инцидентов, в ходе которых сначала авиация коалиции нанесла удар по позициям сирийских войск, а затем был уничтожен конвой с гуманитарной помощью, направлявшийся в Алеппо.

США винит в гибели автоколонны Москву и Дамаск, Россия настаивает на своей непричастности к авиаудару. Россия поддерживает сирийское правительство, США - оппозицию.

Две мировые державы обвиняют друг друга в неспособности заставить своих союзников соблюдать перемирие на местах. Эксперты считают, что шансов на то, что ситуация изменится к лучшему в ближайшее время чрезвычайно мало.