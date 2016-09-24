ООН: возобновившиеся авиаудары оставили Алеппо без воды

24 сентября 2016

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Как сказал представитель ЮНИСЕФ, вода стала использоваться как оружие всеми сторонами конфликта в Сирии

В результате усилившихся массированных воздушных бомбардировок сирийского города Алеппо около 2 миллионов жителей остались без питьевой воды.

Согласно поступающим из города сообщениям, авиаудары наносятся по кварталам, которые находятся под контролем противостоящих президенту Асаду сил. Согласно повстанцам, в основном в налетах участвует российская авиация.

По данным ООН, десятки авиаударов в минувшую пятницу помешали провести ремонт разрушенной насосной станции, осуществлявшей подачу воды в удерживаемую повстанцами восточную часть города.

В отместку, как заявил представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), повстанцы отключили подачу воды в западную часть Алеппо.

После того как в минувший понедельник был сорван режим прекращения огня, сирийская армия заявила о намерении вернуть под свой контроль районы Алеппо, остающиеся в руках повстанцев.

Сообщается, что новые авиаудары по тем же районам были нанесены в субботу.

Как сказал в интервью Би-би-си заместитель директора ЮНИСЕФ Джастин Форсайт: "Алеппо медленно умирает, а весь мир смотрит, как воду отрезали, как бомбежки идут - еще один бесчеловечный акт".

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Представитель ЮНИСЕФ Киран Дуайер отметил, что отсутствие водопроводной воды может иметь катастрофические последствия для местных жителей, которые вынуждены будут пользоваться зараженной водой, что увеличит риск заболеваний.

Он также отметил, что вода стала использоваться как оружие всеми сторонами конфликта.

Насосная станция, подававшая воду в удерживаемые повстанцами районы, была разрушена в четверг, и дальнейшие авиаудары помешали ее восстановлению, рассказал Дуайер в интервью Би-би-си: "Вода не подается ни жителям восточной части Алеппо, ни жителям западных районов, практически по всему Алеппо - то есть без малого двум миллионам человек".

Между тем, по данным базирующегося в Британии Сирийского совета по мониторингу за правами человека, 25 человек погибли во время возобновившихся в субботу авиаударов.

По данным правозащитников, в них принимают участие как российские, так и сирийские военные самолеты, однако Россия официально не подтвердила свое участие в последних ударах по Алеппо.