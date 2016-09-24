Власти США опубликовали видео убийства чернокожего полицейским

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Убийство 43-летнего отца семерых детей Кита Ламонта Скотта спровоцировало масштабные беспорядки в городе Шарлотт

Полиция в американском городе Шарлотт опубликовала имеющиеся у нее видеозаписи инцидента, в ходе которого погиб чернокожий Кит Ламонт Скотт.

Также полицейские распространили фотографии марихуаны и пистолета, которые, по утверждению стражей порядка, были найдены в машине у Скотта.

Ранее семья убитого полицией мужчины опубликовала видео, снятое его женой в момент убийства. Слышно, как она кричит полицейским, что у ее мужа нет при себе оружия.

После этого в Шарлотте возобновились массовые акции протеста, которые начались сразу после убийства на этой неделе. Протестующие, в частности, требовали публикации полицейских видеозаписей.

В результате беспорядков пострадали уже более 15 полицейских, погиб один из протестующих, стражи порядка неоднократно применяли слезоточивый газ против демонстрантов.

43-летний Кит Ламонт Скотт был убит чернокожим полицейским в минувший вторник.

В полиции утверждают, что у Скотта в руках было оружие и он представлял "непосредственную смертельную угрозу". Как заявил шеф полиции Шарлотта Керр Патни на пресс-конференции, у Скотта "совершенно точно был пистолет".

Тем не менее, родственники убитого настаивают, что мужчина не был вооружен и держал в руках книгу.