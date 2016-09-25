СМИ: глава "Росатома" Сергей Кириенко может сменить Володина в Кремле

25 сентября 2016

Автор фото, Thinkstock Подпись к фото, Первый замглавы кремлевской администрации традиционно курирует в России внутреннюю политику

Гендиректор "Росатома" Сергей Кириенко может в ближайшем будущем занять кресло куратора внутренней политики в администрации президента России, сообщили российские СМИ со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Чиновник является основным претендентом на пост первого заместителя главы президентской администрации, цитирует РБК неназванных собеседников, близких к Кремлю и правительству.

Информацию об этом подтверждает источник Газеты.ру.

Представители Кириенко не смогли прокомментировать журналистам эти сообщения. "Это новая версия", - сказал РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Первый замглавы АП традиционно курирует в России внутреннюю политику. В настоящий момент этот пост занимает Вячеслав Володин. В октябре он перейдет в Госдуму, где ему предстоит стать спикером.

В субботу руководящие органы "Единой России" утвердили его кандидатуру на эту должность. Формально его назначение должен одобрить парламент, в котором у ЕР абсолютное большинство. Первое заседание Госдумы намечено на 5 октября.

Сергей Кириенко с 2005 года возглавляет "Росатом". В 1998 году он в течение нескольких месяцев возглавлял российское правительство, став самым молодым (35 лет) премьером в истории Российской Федерации.