СМИ: глава "Росатома" Сергей Кириенко может сменить Володина в Кремле
Гендиректор "Росатома" Сергей Кириенко может в ближайшем будущем занять кресло куратора внутренней политики в администрации президента России, сообщили российские СМИ со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.
Чиновник является основным претендентом на пост первого заместителя главы президентской администрации, цитирует РБК неназванных собеседников, близких к Кремлю и правительству.
Информацию об этом подтверждает источник Газеты.ру.
Представители Кириенко не смогли прокомментировать журналистам эти сообщения. "Это новая версия", - сказал РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Первый замглавы АП традиционно курирует в России внутреннюю политику. В настоящий момент этот пост занимает Вячеслав Володин. В октябре он перейдет в Госдуму, где ему предстоит стать спикером.
В субботу руководящие органы "Единой России" утвердили его кандидатуру на эту должность. Формально его назначение должен одобрить парламент, в котором у ЕР абсолютное большинство. Первое заседание Госдумы намечено на 5 октября.
Сергей Кириенко с 2005 года возглавляет "Росатом". В 1998 году он в течение нескольких месяцев возглавлял российское правительство, став самым молодым (35 лет) премьером в истории Российской Федерации.
Именно на время его пребывания во главе кабинета министров выпал долговой кризис в России, результатом которого стало объявление дефолта и отставка правительства. В 1999 году он возглавлял список "Союза правых сил" на выборах в Госдуму.
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