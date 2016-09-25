Борис Джонсон: Россия может быть повинна в военных преступлениях в Сирии

25 сентября 2016

Подпись к фото, Борис Джонсон в воскресенье принял участие в программе Эндрю Марра на Би-би-си

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил в телеэфире Би-би-си, что Россия повинна в затягивании гражданской войны в Сирии и, возможно, в совершении военных преступлений в форме авианалетов на автоколонны с гуманитарной помощью.

В понедельник на прошлой неделе в окрестностях Алеппо в результате авианалета была уничтожена автоколонна в составе 31 грузовика, которая должна была доставить гуманитарную помощь осажденному населению города.

При этом погибло около 20 человек. Кремль отрицал причастность России к атаке на гуманитарный конвой.

В воскресной утренней программе "Шоу Эндрю Марра", Борис Джонсон заявил, что Россия повинна в затягивании и ужесточении сирийской войны.