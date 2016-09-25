Борис Джонсон: Россия может быть повинна в военных преступлениях в Сирии
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил в телеэфире Би-би-си, что Россия повинна в затягивании гражданской войны в Сирии и, возможно, в совершении военных преступлений в форме авианалетов на автоколонны с гуманитарной помощью.
В понедельник на прошлой неделе в окрестностях Алеппо в результате авианалета была уничтожена автоколонна в составе 31 грузовика, которая должна была доставить гуманитарную помощь осажденному населению города.
При этом погибло около 20 человек. Кремль отрицал причастность России к атаке на гуманитарный конвой.
В воскресной утренней программе "Шоу Эндрю Марра", Борис Джонсон заявил, что Россия повинна в затягивании и ужесточении сирийской войны.
"Путинский режим не просто, так сказать, дает в руки Асаду револьвер. В некоторых случаях он сам стреляет из револьвера. Сами русские в этом участвуют. Нам нужно посмотреть, был ли выбор цели [гуманитарной колонны ООН] сделан со знанием того, что это совершенно невинные гражданские цели. Если это так, то это военное преступление", - заявил министр.
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