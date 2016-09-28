Модель Джока Стерджеса: не смотрите, если вам не нравится

Правообладатель иллюстрации Hartje Andresen Image caption Став совершеннолетней, Хартье Андрезен продолжает участвовать в съемках

"Люди, которые соглашаются принять участие в моих фотосессиях, делают это потому, что сами того хотят", - сказал фотограф Джок Стерджес, узнав, что его выставка в Москве была закрыта после требований сенатора Елены Мизулиной и организации "Офицеры России".

Немецкая модель Хартье Фридерике Андрезен снималась у Стерджеса еще в подростковом возрасте. Сейчас девушка из Нижней Саксонии продолжает участвовать в съемках и регулярно мелькает на страницах модных изданий.

В интервью Русской службе Би-би-си она рассказала о впечатлениях от работы со Стерджесом и отношении к закрытию выставки в Москве.

Я могу сказать, что мой опыт работы с Джоком Стерджессом был исключительно позитивным и очень профессиональным. Стерджес - прекрасный фотограф с многолетним опытом, умеющий поймать мимолетную красоту, свет, атмосферу. Сначала мы работали над модным проектом (с одеждой), но затем решили устроить обнаженную съемку.

Как модель, я снималась и топлес, и полностью нагой - иногда это было условием кастинга, и меня это совсем не беспокоило. На деле, мне показалось очень чутким со стороны [съемочной группы], что они предоставили мне самой решать, комфортно ли мне сниматься обнаженной; я могла бы не согласиться на это, если бы мне не было так легко с фотографом и съемочной группой.

Вся съемка проходила в крайне расслабленной атмосфере. Меня особенно впечатлила встреча с его семьей, и его маленькая дочка была совершенно очаровательна. Мне было приятно, что меня воспринимают всерьез как модель, учитывая, что у меня уже был опыт работы на съемках. Он был открыт моим предложениям и идеям в ходе съемки, и дал посмотреть снимки перед их обработкой.

Искусство - очень индивидуальная вещь как для артиста, так и для наблюдателя, который интерпретирует его. Если кто-то видит снимок с обнаженным ребенком и воспринимает его, как детскую порнографию, это его собственная очень нездоровая интерпретация. Будучи немкой и проведя много летних часов на европейских пляжах, я привыкла воспринимать голых людей любого возраста как нечто естественное и нормальное.

Правообладатель иллюстрации Hartje Andresen

Моя интерпретация работ Стерджеса заключается в том, что он ловит красивые интимные моменты с семьей и детьми. Как родитель, он улавливает проходящее в жизни своих детей, племянниц, племянников, их друзей, а также молодость, возраст, красоту, любовь, покой, возбуждение, негу - словом, целый спектр.

Натуристы предпочитают не носить одежду, когда в ней нет необходимости. Потому, например, на пляже или дома они будут обнажены, но они наденут одежду, когда в ней будет смысл - например, при езде на мотоцикле или еде в ресторане. Это просто воспевание нашей природы, наших тел и нашей жизни, без осуждения и стыда.

Но всякая культура отлична. Я уверена, когда руководство галереи [имени братьев Люмьер] договаривалось с господином Стерджесом относительно выставки, оно понимало, что найдутся люди, которые будут оскорблены его работами.

Я не думаю, конечно, что он предполагал, что они выльют мочу на фотографии. Есть шанс, что руководство галереи хотело спровоцировать общественную дискуссию и не боялось подразнить консерваторов. Это во многом цель искусства как средства коммуникации. Другие же, увидев эти картинки, улыбнутся и усмехнутся, вспомнив о бесконечном лете их детства.

Возмутительно, что люди, которые могли бы насладиться фотографиями Стерджеса в Москве, не смогут их больше увидеть. Что касается других... Мой совет, как и в случае с любым другим искусством, таков: если вам не нравится, не смотрите его. Всё просто.