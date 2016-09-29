Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Обыкновенные обезболивающие могут привести к проблемам с сердечной системой

Прием обычных обезболивающих увеличивает риск сердечной недостаточности - к такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в The British Medical Journal.

Опасность представляют нестероидные противовоспалительные препараты (NSAID)- обыкновенные обезболивающие, которые есть почти в каждой домашней аптечке.

К этой категории относятся многие популярные обезболивающие, например, ибупрофен, напроксен и диклофенак. Эти обезболивающие продаются под разными торговыми названиями, например, "Нурофен", "Адвил", "Вольтарен" и другие.

В исследовании, которое провели в Миланском университете Бикокка, анализируются данные 10 млн человек, которые принимали эти лекарства. Средний возраст участников исследования составил 77 лет. Среди них были жители Великобритании, Нидерландов, Италии и Германии. Их опыт сравнили с людьми, которые не принимали обезболивающие данных типов.

Оказалось, что прием препаратов этой группы увеличивает риск попасть в больницу с сердечной недостаточностью на 19%.

Эксперты из Британского фонда по борьбе с сердечными заболеваниями полагают, что пациентам лучше меньше принимать обезболивающих группы NSAID и не прибегать к ним в течение длительного времени. С особой осторожностью подобные препараты стоит принимать тем, кто уже страдает проблемами с сердцем.

Эксперты фонда уточнили, что выводы экспертов касаются не тех людей, которые принимают подобные лекарства время от времени, а тех, кто пьет их ежедневно.

Стивен Эванс, профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины, пояснил, что выводы исследования касаются в основном пожилых людей, которые уже страдают от проблем со здоровьем. По его мнению, последствия приема обезболивающих вряд ли будут заметны у относительно здоровых людей младше 65 лет.