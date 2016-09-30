Британия: соратница Корбина может лишиться поста за антисемитские высказывания

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Уолкер обвиняют в антисемитизме из-за спорных высказываний о Холокосте

Британские политические деятели и представители общественных организаций требуют отставки Джеки Уолкер - соратницы лидера лейбористов Джереми Корбина - с поста заместителя председателя британской левой политической организации Momentum.

Руководство Лейбористской партии временно отстранило Уолкер от работы, после того как в СМИ попало видео с тренинга, посвященного борьбе с антисемитизмом.

На тренинге Уолкер заявила, что было бы прекрасно, если бы в день памяти Холокоста вспоминали не только о геноциде евреев, а обо всех, кто пережил Холокост. Также она сказала, что пока не встречала четкого определения антисемитизма, с которым, по её словам, "можно было бы работать".

После этого, как сообщает Telegraph, начался яростный спор: многие участники встречи пытались прервать её выступление, выражая несогласие со словами Уолкер.

Вскоре после этого Ассоциация служащих транспорта заявила, что не будет поддерживать политическое движение, если она останется на своем посту. Официальный представитель движения Momentum также подтвердил, что многие члены организационного комитета движения добиваются её отставки.

Сама Уолкер заявила в интервью каналу Channel 4, что не пыталась заявить, что антисемитизма не существует, а просто хотела четко обозначить, что именно обсуждалось на тренинге. По ее словам, она сама еврейка и точно не является антисемитом.

Движение Momentum было создано в 2015 году, после того как Джереми Корбин стал лидером партии. Движение поддерживает самого Корбина и партию в целом.

Лейбористская партия уже один раз отстраняла Уолкер из-за антисемитских заявлений. Это произошло весной этого года после того, как она написала в социальных сетях о роли евреев в том, что она назвала "африканским Холокостом". По ее словам, многие евреи финансировали торговлю рабами и сахаром. После проведенного внутреннего расследования Уолкер осталась на своем посту.

Лейбористов уже не первый раз обвиняют в антисемитизме. В этом году партия приостановила членство в ней бывшего мэра Лондона Кена Ливингстона, который заявил, что Гитлер поддерживал сионизм "до того, как сошел с ума".

До этого было приостановлено членство в партии депутата парламента Наз Шах, которая в "Фейсбуке" предложила перенести Израиль в США.

Руководство партии обещало искоренить антисемитизм.