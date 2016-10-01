Захарова: "агрессия США" против сирийской армии угрожает Ближнему Востоку

1 октября 2016

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сирийский Алеппо долгое время подвергается разрушительным бомбардировкам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о "страшных" для Ближнего Востока возможных последствиях "прямой агрессии США" по отношению к сирийской армии.

"Если начнется прямая агрессия США в отношении Дамаска и сирийкой армии, то это приведет к страшным, тектоническим сдвигам не только на территории этой страны, но и в принципе в регионе", - заявила Захарова в интервью российскому телеканалу ТВЦ.

Захарова высказалась за сохранение режима Башара Асада. "Смена режима [в Сирии] приведет к тому, что будет не просто вакуум власти, политический вакуум, - он моментально заполнится "умеренными" - а на самом деле никакими не умеренными, а террористами всех мастей, с которыми невозможно будет что-то сделать", - цитирует Захарову РИА Новости.

Накануне в эксклюзивном интервью Би-би-си глава МИД Сергей Лавров раскритиковал действия США в Сирии, обвинив их в стремлении "на всякий случай" сохранить экстремистскую группировку "Фронт ан-Нусра", которую в России считают террористической организацией.

Лавров заявил, что коалиция под предводительством США ни разу не атаковала позиции группировки. Представитель Госдепа США Марк Тонер назвал заявление Лаврова "абсурдным".

В сентябре после удара американской коалиции на востоке Сирии по сирийским войскам, сражавшимся против "Исламского государства", Россия заявила, что действовавшее на тот момент соглашение о прекращении огня в районе Алеппо под угрозой.

Через несколько дней сирийская армия провела бомбардировки удерживаемых повстанцами районов города и объявила о наступлении на них, фактически сорвав перемирие.