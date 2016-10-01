Мужчина с канистрой бензина напал на синагогу в центре Москвы

Правообладатель иллюстрации Moscow choral synagogue Image caption Мужчина, как сообщают журналисты, грозился сжечь здание

Мужчина с канистрой бензина и пистолетом попытался напасть на Большую хоральную синагогу в центре Москвы, но был остановлен охраной.

"Вечером в субботу неизвестный мужчина ворвался в синагогу в Большом Спасоглинищевском переулке в центре Москвы", - сообщает Интерфакс со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Вооруженному человеку преградили дорогу охранники. Одного из них он ранил из пневматического пистолета, другие задержали нападавшего.

В канистре у мужчины был, предположительно, бензин. Life сообщает, что мужчина несколько раз выкрикнул угрозу сжечь здание синагоги. Как сообщает "Медиазона", мужчину увезли полицейские. Корреспондент издания, присутствовавший про задержании, сообщил, что нападавшим был житель подмосковного Королёва.

"В результате инцидента неизвестный произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в охранников, после чего был задержан и доставлен в ОМВД для разбирательства", - сказала Ирина Волк Интерфаксу.

"Проявление ксенофобии"

Глава Федерации еврейских общин России Александр Борода выпустил заявление, в котором назвал инцидент "отвратительным проявлением ксенофобии".

Борода призвал российское общество "не поддаваться на провокации экстремистов, направленные на разжигание религиозной нетерпимости и межнациональной розни, сплотиться и сохранить мир для будущего благополучия граждан России".

"На фоне происходящих в мире событий, межрелигиозных и межнациональных конфликтов России абсолютно необходимо оставаться примером дружественного отношения друг к другу представителей самых разных народов и религий", - говорится в заявлении Бороды, выпущенном в субботу вечером.

Издание Life вечером в субботу опубликовало видео задержания мужчины около синагоги. Корреспондент успевает задать ему вопрос "Зачем вы стреляли?", на что нападавший отвечает: "за Русь".

Через некоторое время агентство ТАСС со ссылкой на источники сообщило, что мужчина, по предварительным данным, состоял на психиатрическом учете.

"Так как нападение произошло в канун начала череды еврейских праздников, охрана синагоги будет усилена", - рассказала журналистам пресс-секретарь синагоги Ольга Есаулова.

Вечером 2 октября начинается празднование Рош ха-Шана - еврейского Нового года.

В 2006 году в московскую синагогу на Большой Бронной ворвался вооруженный ножом молодой человек, который ранил девять прихожан и раввина. В марте Мосгорсуд приговорил его к 13 годам заключения за покушение на убийство.

Адвокаты потерпевших добились решения Верховного суда о пересмотре дела. При новом рассмотрении был установлен мотив национальной ненависти, и Александра Копцева приговорили к 16 годам колонии строгого режима.