Папа римский Франциск прибыл в Баку

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Папа римский прибыл в Баку

Папа римский Франциск прибыл в столицу Азербайджана с целью подбодрить католическую общину этой страны, где уживается сразу несколько религий.

Католическая община Азербайджана, среди жителей которого доминируют мусульмане-шииты, насчитывает около 500 человек.

Папа римский отслужит мессу в католической церкви, встретится с представителями всех религиозных течений страны, а также с президентом Ильхамом Алиевым, после чего сегодня же отправится обратно в Рим.

Папа Франциск прибыл в Баку из Грузии. В Тбилиси на службе под открытым небом, которую он провел, присутствовали тысячи верующих.