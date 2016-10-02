NY Times: Трамп мог 18 лет не платить подоходный налог

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По утверждению газеты New York Times, у нее имеются документы, свидетельствующие о том, что Дональд Трамп в 1995 году заявил о потере более 900 млн долларов в декларации по федеральному подоходному налогу.

По утверждению издания, финансовые потери бизнесмена были настолько велики, что он мог получить законные основания в течение 18 лет не платить налог.

Организаторы предвыборной кампании Трампа заявили, что американская газета незаконно получила документы, но не стали опровергать их содержание.

Кампания Трампа отказалась обнародовать его налоговые декларации, а также подтвердить или опровергнуть понесенные им финансовые потери.

С 1976 года каждый крупный политик, добивающийся выдвижения в качестве кандидата в президенты, публикует свою налоговую декларацию.

Кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила в ходе первых президентских дебатов, что нежелание Трампа раскрывать подробности своей налоговой истории может скрывать "что-то ужасное".

Когда Клинтон обвинила Трампа в том, что он не платит федеральный подоходный налог, кандидат от республиканцев ответил: "Это делает меня умным".

В свою очередь лагерь Трампа обвинил газету New York Times в том, что ее публикация "является продолжением кампании Клинтон".