Мэй: Британия начнет выход из ЕС до конца марта 2017 года

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Великобритании официально начнет процесс выхода из состава ЕС не позднее марта 2017 года, сказала премьер-министр Тереза Мэй в программе ведущего Би-би-си Эндрю Марра.

Мэй не назвала точной даты активизации статьи 50 Лиссабонского договора, которая официально запускает процесс выхода страны из ЕС и определяет правила этого выхода, однако сказала, что, по плану, это должно произойти в первом квартале 2017 года, не позднее марта.

Это означает, что процесс выхода Британии из ЕС завершится к марту 2019 года, так как на переговоры о выходе отводится до двух лет после активизации Статьи 50.

Премьер-министр сказала, что процесс выхода из ЕС будет довольно сложным и выразила надежду, что сейчас начнется подготовительная работа с остающимися в составе ЕС странами, чтобы, когда настанет момент, процесс переговоров был более гладким.

"Это важно не только для Британии, это важно для всей Европы, чтобы мы сделали это наилучшим образом, с наименьшими проблемами для бизнеса", - сказала она.

Премьер-министр Италии Маттео Ренци в интервью Би-би-си в четверг сказал, что переговоры по "брекситу" не могут завершиться какой-либо сделкой, предоставляющей британцам больше прав, чем гражданам любой другой страны за пределами ЕС.

Об этом Лондон неоднократно предупреждали и другие лидеры стран ЕС и чиновники Евросоюза.

Ранее премьер-министр Тереза Мэй пообещала отменить "Закон о европейских сообществах 1972 года", который ввел в действие верховенство законодательства Европейского союза на территории Великобритании.

Отмена закона 1972 года не вступит в силу до тех пор, пока Великобритания не покинет ЕС, инициировав действие статьи 50 Лиссабонского договора .

Британское правительство включит все необходимые европейские законы в британское законодательство, а те из них, которые будут сочтены ненужными, будут отменены позже.

В Британии действует более 90 тысяч законодательных актов, принятых Европейским парламентом.