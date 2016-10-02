В Израиле предъявлены обвинения палестинцам, подозреваемым в связях с ИГ

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption До сих пор исламистам ИГ не удавалось осуществить свои угрозы в Израиле

Власти Израиля предъявили обвинения шестерым палестинцам, которые подозреваются в связах с так называемым "Исламским государством", запрещенной во многих странах мира, включая Россию, организацией.

Все обвиняемые проживают в Восточном Иерусалиме.

Некоторые из них, предположительно, намеревались отправиться в Сирию, чтобы воевать на стороне ИГ. Но когда это оказалось невозможным, они сосредоточились на подготовке взрывов и других насильственных действий в Иерусалиме и Тель-Авиве.

"Исламское государство" ранее выступало с угрозами в адрес Израиля, однако до сих пор его влияние в стране было незначительным.