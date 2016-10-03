У Ким Кардашьян украли драгоценности на миллионы долларов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кардашьян поехала в Париж на неделю моды с матерью и двумя сестрами

В Париже неизвестные похитили у американской телеведущей Ким Кардашьян-Уэст драгоценности на несколько миллионов долларов.

Как сообщили представители французской полиции, в настоящее время проводится точная оценка причиненного ущерба.

Рейтер сообщает со ссылкой на источники в полиции, что ограбление совершили пять вооруженных людей.

Ранее официальный представитель Кардашьян сообщила, что двое неизвестных напали на нее в парижском отеле.

Как сообщалось, нападавшие были в масках, имели при себе оружие и были одеты как полицейские.

Карадашьян-Уэст не пострадала, хотя произошедшее стало для нее сильным шоком, сообщила представитель.

В полиции сообщили, что сейчас Ким Кардашьян-Уэст находится в безопасности.

Муж Кардашьян, рэпер Канье Уэст в воскресенье прервал концерт в Нью-Йорке в связи с "семейными обстоятельствами".

Телеведущая поехала в Париж на неделю моды с матерью и двумя сестрами.

Кардашьян стала известна по телешоу "Семейство Кардашьян", в котором она участвовала вместе с членами своей семьи.

Она также снялась в нескольких фильмах и попробовала себя в качестве модели.