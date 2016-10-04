МИД России: США готовы на "сделку с дьяволом" в Сирии
В Министерстве иностранных дел России выразили сожаление и разочарование в связи с решением США прекратить сотрудничество с Москвой по Сирии.
"У нас крепнет впечатление, что в стремлении добиться вожделенной смены власти в Дамаске Вашингтон готов "заключить сделку с дьяволом" - пойти на союз с отъявленными террористами, мечтающими повернуть историю вспять", - говорится в комментарии ведомства.
"Ставки очень высоки. Если Сирия в результате американских решений окажется объектом новых ударов террористов, вина падет на Белый дом. Выбор за Вашингтоном, где должны трезво взвесить, какое будущее хотят для сирийского народа", - предупреждает Москва.
МИД считает, что администрация президента США не в состоянии выполнить ключевое условие для продолжения сотрудничества - провести размежевание умеренных оппозиционеров и террористов.
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Ранее власти США объявили, что прекращают с Россией двусторонние контакты относительно деэскалации конфликта в Сирии, сообщают информагентства со ссылкой на Государственный департамент США.
По словам официального представителя ведомства Джона Кирби, это решение "далось американской стороне нелегко". Причиной его принятия стало "несоблюдение Россией своих обязательств в рамках соглашения о прекращении боевых действий".
Как сообщили в Госдепе, последний раз главы внешнеполитических ведомств США и России разговаривали по телефону в субботу.
Будущие контакты
В Госдепе США отметили, что, несмотря на нарастающие противоречия, позже на этой неделе один из высокопоставленных американских дипломатов поедет в Москву, чтобы провести переговоры по вопросу Крыма. Полуостров был аннексирован Россией в 2014 году, после чего США и еще ряд стран ввели против России санкции.
Военные специалисты Москвы и Вашингтона также продолжат контакты во избежание инцидентов в воздушном пространстве Сирии, где боевые операции проводит авиация обеих стран.
При этом Кирби подчеркнул, что будет отозван весь персонал, который должен был заниматься налаживанием взаимодействия с Россией в рамках сорванного соглашения о перемирии.
Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире Первого канала заявила, что Россия сожалеет о таком шаге Вашингтона. При этом она считает, что это США не справились со своей частью обязательств, а теперь пытаются переложить ответственность на Россию.
Цели Москвы
Россия и США в сентябре сумели в качестве посредников согласовать условия перемирия между сторонами сирийского конфликта. Однако в итоге перемирие было сорвано.
Причиной очередного обострения отношений стали авиаудар коалиции под руководством США по сирийским правительственным войскам и уничтожение автоколонны с гуманитарной помощью, ответственность за которое Запад возлагает на Россию.
После этого российская авиация приняла участие в авиаударах по Алеппо, из которого силы президента Башара Асада пытаются выбить вооруженную оппозицию. В Москве утверждают, что атакуют только позиции экстремистских организаций.
Россия начала военную операцию в Сирии чуть больше года назад. Официально целью операции называли борьбу с организациями, которые признаны в России террористическими. Это экстремистские группировки "Исламское государство" и "Фронт ан-Нусра".
При этом ведущие западные и арабские страны считают, что реальной целью российской операции была поддержка дружественного Москве режима президента Сирии Башара Асада в гражданской войне, продолжающейся в стране с 2011 года.
Правозащитники утверждают, что жертвами российских авиаударов стали тысячи человек, в том числе мирные жители и дети, а целями бомбардировок нередко становятся больницы и другие объекты гражданской инфраструктуры.