Трамп: я легально использовал налоговые законы для своей выгоды

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Налоговые законы помогли Трампу выбраться из кризиса на рынке недвижимости

Кандидат в президента США Дональд Трамп впервые прокомментировал публикацию своих налоговых данных за 1995 год, из которых, сообщают СМИ, следует, что он 18 лет имел возможность не платить налоги.

"Как бизнесмен и как застройщик я легально использовал налоговые законы для своей выгоды, для выгоды своей компании, моих инвесторов и моих служащих. Честно говоря, я прекрасно использовал эти законы", - сказал Трамп во время выступления перед своими сторонниками.

Кандидат в президенты от республиканцев также отметил, что у него есть "фидуциарная обязанность" платить не больше налогов, чем того требует закон.

Трамп добавил, что использовал американские налоговые законы и свою предпринимательскую проницательность, чтобы выбраться из кризиса на рынке недвижимости в 1995 году.

1 октября газета New York Times опубликовала налоговые данные Трампа за 1995 год, в которых указывается, что Трамп сообщил об убытках в 916 млн долларов.

Издание отмечает со ссылкой на анализ экспертов, что подобные убытки давали Трампу законные основания не платить налог в течение 18 лет.