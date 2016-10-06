Rolling Stones анонсировали новый альбом

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Предыдущий альбом новых треков группы - A Bigger Bang - вышел в 2005 году

Рок-группа Rolling Stones официально анонсировала новый альбом блюз-каверов, выход которого планируется в декабре. В записи альбома принял участие Эрик Клэптон.

Альбом под названием Blue and Lonesome был записан в этом году в Лондоне. Процесс записи занял всего три дня. В альбом вошли каверы на песни блюзменов 60-х годов - Честера Беннета, известного как Howlin' Wolf, Джимми Рида и многих других.

В записи принял участие рок-гитарист Эрик Клэптон, который, как говорят участники группы, одновременно с ними записывал альбом в лондонской студии British Grove и зашел повидаться.

"Сейчас мы находимся в студии, сводим новые песни", - сказал гитарист группы Кит Ричардс в беседе с Би-би-си. Другой гитарист группы Ронни Вуд сказал, что группа за два дня успела записать 11 новых треков.

"Они звучат настолько по-настоящему, что даже страшно. Мы их не репетировали, просто подбирали песню, которая подошла бы к гармонике Мика (Джаггера) или к гитарному рифу, и все получилось довольно хорошо", - продолжает Вуд.

Предыдущий альбом группы - A Bigger Bang - вышел в 2005 году. В 2012 группы выпустила альбом-компиляцию Grrrr!, куда тоже вошли два оригинальных трека.

Свой первый альбом Rolling Stones записали в январе-феврале 1964 года в лондонской Regent Sound Studios. Финансировала запись фирма Decca. С тех пор группа стала легендарной: по оценкам журнала Forbes, ветераны рок-н-ролла зарабатывают больше всех остальных своих коллег по музыкальному цеху.

Релиз нового альбома назначен на 2 декабря, предзаказ можно будет сделать начиная с 7 октября. "Роллинги" поделились с Би-би-си коротким тизером нового материала.