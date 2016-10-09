Украинским железным дорогам обещана декоммунизация и вакуумные туалеты

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Министр пообещал, что мало-помалу все украинские поезда будут модернизированы

В этом году украинская железная дорога планирует отремонтировать до 100 пассажирских вагонов, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"В этом году капитально отремонтируем до 100 пассажирских вагонов, на следующий - 200! Современные, с вакуумными туалетами", - написал он в субботу в "Фейсбуке".

Также Омелян сообщил о планах отказаться от перьевых подушек в ночных поездах.

"И, да, снимем занавески. Исключительно ролеты на окнах", - пообещал он.

По словам министра, со следующей недели начнется обсуждение вопроса обеспечения поездов беспроводным интернетом и введения электронных билетов на электрички.

"К декабрю билеты, названия станций, объявления, информация на табло будет вестись исключительно на украинском и английском языках, - заверил министр. - Одновременно работаем над декоммунизацией названий станций".

В то же время он подчеркнул, что все изменения будут постепенными.