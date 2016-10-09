Ядерный реактор в Израиле назван именем Шимона Переса

Правообладатель иллюстрации Getty Images/AFP Image caption Ядерная программа Израиля полностью засекречена

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о том, что ядерный реактор в пустыне Негев будет переименован в честь покойного президента страны Шимона Переса.

Такое заявление Нетаньяху сделал в ходе заседания кабинета министров.

Шимон Перес сыграл ведущую роль в создании секретного ядерного центра в Димоне в конце 1950-х годов, построив его с помощью французов.

Media playback is unsupported on your device Шимон Перес: миротворец, сделавший Израиль военной державой

В настоящее время этот объект носит название Ядерного исследовательского центра Негев. Как заявил Нетаньяху, было бы правильно увековечить память об участии Переса в создании центра, который обеспечивает безопасность страны на поколения вперед.

Шимон Перес, который дважды занимал пост премьер-министра и один раз - президента Израиля, скончался в сентябре в возрасте 93 лет.

Он считается одним из основателей государства Израиль.

Израиль традиционно отказывается опровергать или подтверждать утверждения о наличии у него ядерного оружия, хотя большинство экспертов сходятся в том, что оно у него имеется.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявлял в 2014 году, что Израиль якобы обладает 400 ядерными зарядами.

Однако в том же году журнал "Бюллетень ученых-атомщиков" привел собственную оценку ядерного потенциала Израиля, назвав цифру в 80 боеголовок.

Ядерный реактор в Димоне был введен в строй в период между 1962 и 1964 годом.