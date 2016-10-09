Президент Франции может отказаться принять Владимира Путина в Париже

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В воскресном интервью французскому телеканалу TF1 президент Франсуа Олланд заявил, что не уверен в том, что захочет встречаться с российским президентом Владимиром Путиным, визит которого в Париж намечен на 19 октября.

Встречу Путина и Олланда в четверг анонсировал министр иностранных дел России Сергей Лавров, добавив, что визит российского президента Париж будет иметь особое значение, поскольку с Олландом будут обсуждаться не только российско-французские отношения, но и урегулирование кризисов в Сирии и на Украине.

Однако в интервью TF1 Олланд резко осудил российские авиаудары в Сирии. А отвечая на вопрос о журналиста о предстоящей встрече с Путиным, заявил, что пока еще не решил для себя этот вопрос, хотя, вероятнее всего, и встретится с ним.

"Я сам задаю себе этот вопрос, - заявил французский президент. - Будет ли это полезно? Необходимо ли это?"

"Можем ли мы сделать что-то еще, что заставит его прекратить то, что он совершает совместно с сирийским режимом, а именно - бомбардировки Алеппо и его населения своими военно-воздушными силами?", - заявил Олланд в ходе интервью.

"Если я его приму, я скажу ему, что это неприемлемо", - заверил он.

Население Алеппо стало жертвой военных преступлений, заявил президент Франции.

"Те, кто совершает эти преступления, будут привлечены к ответственности, в том числе и в Международном уголовном суде", - сказал Олланд.

В пятницу госсекретарь США Джон Керри также предложил расследовать действия российской армии России в Сирии в поддержку режима Башара Асада на предмет возможно совершенных военных преступлений. В ответ Лавров заявил, что в основе политики США в отношении Москвы лежит "агрессивная русофобия".

Полный текст интервью Франсуа Олланда выйдет в эфир в понедельник.