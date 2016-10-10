Кредитное бюро: россияне избавляются от долгов перед банками

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Банки за год серьезно ужесточили требования к заемщикам

С начала года россияне активно избавляются от кредитов, свидетельствует статистика Объединенного кредитного бюро.

По данным на 1 сентября, за год средний долг на одного заемщика снизился на 7% - с 224 тысяч рублей на человека до 208 тысяч рублей на человека.

В ОКБ снижение долговой нагрузки объясняют тем, что банки с 2015 года ужесточают кредитную политику. В прошлом году уже снизилось количество новых кредитов и средние чеки по ним. Сейчас оба показателя начали расти, но не так значительно.

В бюро также заметили снижение количества открытых кредитов на одного заемщика с 1,8 в прошлом году до 1,7 в этом году. Число заемщиков с пятью и более кредитами за год снизилось более чем на 100 тысяч человек. Сейчас в России таких 1,47 млн человек - это около 3% заемщиков с открытыми кредитами.

Лидером по снижению долговой нагрузки стала Калмыкия, где средний объем задолженности на одного человека упал на 22% - до 198,5 тысячи рублей.

Затем идет Ингушетия, где общий объем задолженности упал на 15% до 194,7 тысячи рублей, а потом Алтай с сокращением в 12% до 128,7 тысячи рублей.

Заемщики из Москвы и Московской области за этот год также избавились от части кредитов. Если на 1 сентября 2015 года они в среднем были должны 325,3 тысячи рублей, то в сентябре этого года - 293,4 тысячи рублей.

Средний размер долга в Санкт-Петербурге и Ленинградской области снизился с 247,1 тысячи до 233,5 тысячи рублей.

При этом есть регионы, где средний объем долга вырос. Например, в Мордовии он увеличился на 5% до 147,5 тысячи рублей, а в Чувашии - на 4% до 146 тысяч рублей.

Банкам пришлось ужесточить требования к заемщикам на фоне кризиса неплатежей. Из-за экономического кризиса и сокращения расходов россиянам стало сложнее возвращать кредиты. В итоге в этом году существенно выросла доля кредитов, просроченных на 90 и более дней. Эти долги, по мнению экспертов, банкам вряд ли удастся вернуть.

На фоне ужесточения требования к заемщикам в обычных банкам многие россияне стали брать кредиты в различных микрофинансовых организациях, дающих небольшие суммы денег под повышенный процент. Часто клиентами подобных организаций становятся люди с большим количеством кредитов, которым обычные банки уже не дают денег в долг.