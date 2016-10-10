Горбачев назвал ошибкой прекращение диалога США и России

Image caption Экс-президент СССР Горбачев считает, что Россия и США должны возобновить диалог

Бывший президент СССР Михаил Горбачев назвал ошибкой прекращение диалога между США и Россией и подчеркнул, что сейчас мир подошел к опасной черте.

В интервью агентству РИА Новости Горбачев призвал поставить под запрет ядерное оружие. Интервью было приурочено к 30-летию его встречи в исландском Рейкьявике с президентом США Рональдом Рейганом. На ней обсуждались вопросы сокращения ядерных вооружений.

"Я думаю, мир подошел к опасной черте. Не хотел бы давать конкретных рецептов, но хочу сказать: надо остановиться. Надо возобновить диалог… Надо вернуться к главным приоритетам. Это сокращение ядерного оружия, борьба с терроризмом, предотвращение экологической катастрофы. По сравнению с этими вызовами все остальное отступает на второй план", - сказал бывший советский лидер.

Ранее в этом месяце президент России Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает действие соглашения с США об утилизации плутония из-за недружественных действий Вашингтона. США заявили, что разочарованы этим решением России.

В указе, подписанном российским президентом, отмечается, что США не способны "обеспечить выполнение принятых обязательство по утилизации избыточного оружейного плутония", которые страна взяла на себя в рамках международных договоров.

Помимо самого соглашения Россия собирается приостановить действие протоколов к нему. Возобновление действия соглашения, говорится в документе, возможно только после отмены санкций в отношении России, а также "закона Магнитского".

Со своей стороны Вашингтон заявил, что прерывает с Москвой диалог в отношении конфликта в Сирии. Это произошло после срыва перемирия в Алеппо и начала массированных бомбардировок города авиацией России и дружественной ей сирийской армии.

Запад отмечает, что в результате бомбежек гибнут мирные жители. Россия настаивает, что выбирает своими целями только позиции местных экстремистских группировок и пытается избежать жертв среди гражданских. Тем не менее госсекретарь США Джон Керри уже призвал расследовать случившееся, не исключив, что бомбардировки подпадают под определение военных преступлений.