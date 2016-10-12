Стартап Geofeedia "позволял полиции США отслеживать протестующих" через соцсети

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Беспорядки в Фергюсоне, начавшиеся после гибели афроамериканца от рук белого полицейского, не утихали несколько недель

Сразу три крупных социальных сети - "Фейсбук", "Твиттер" и "Инстаграм" - лишили доступа к своим данным фирму, занимающуюся анализом соцсетей, после того как та была обвинена в предоставлении полиции США сведений, якобы позволяющих отслеживать активистов и участников массовых протестов.

Неправительственная организация Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) заявила, что базирующаяся в Чикаго компания Geofeedia позволяла полиции "пролезать через боковую дверь", чтобы вести мониторинг массовых протестов.

Новость поступила на фоне растущей обеспокоенности в среде правозащитников по поводу доступа государственных органов к социальным сетям.

Geofeedia заявляет в свою защиту, что привержена соблюдению принципов неприкосновенности частной жизни и что ее деятельность служит на пользу обществу.

ACLU утверждает, что фирма предоставляла полиции свои услуги, позволяя отслеживать активистов, в частности движения в защиту чернокожих Black Lives Matter, посредством геолокации и записей, оставленных в соцсетях.

По заявлению правозащитной организации, в ее распоряжение попали внутренние документы, в которых Geofeedia хвастается тем, что она отслеживала "протесты Фергюсон/Майк Браун" с большим успехом, отсылая к массовым волнениям, вспыхнувшим в среде чернокожего населения в 2014 году после того, как белый полицейский при попытке ареста застрелил афроамериканца.

"Мы знаем наверняка, что в Окленде (Калифорния) и Балтиморе (Мэриленд) силы правопорядка использовали Geofeedia для мониторинга протестов", - говорится в заявлении ACLU.

Представитель Facebook сообщил, что Geofeedia имела доступ только к тем данным, которые пользователи сами делали общедоступными.