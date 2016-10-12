ЦБ и минфин решили перезапустить экономику России с помощью сбережений населения

  • 12 октября 2016
Мешок с деньгами Правообладатель иллюстрации RIA Novosti
Image caption ЦБ собирается проводить жесткую денежную политику, чтобы заставить россиян больше сберегать

России нужно перейти к инвестиционной модели экономики, а для этого нужно заставить население копить деньги и инвестировать их в экономику страны, заявили российские чиновники в ходе инвестиционного форума "Россия зовет", проводящегося банком ВТБ.

Для перехода к инвестиционной модели Банк России обещает и дальше проводить жесткую денежную политику, а министерство финансов собирается сокращать расходы бюджета. Это должно предотвратить рост инфляции.

По мнению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, переход к новой модели предполагает также баланс между потреблением населения и сбережениями. Фактически россияне не смогут увеличивать свои траты так быстро, как раньше. Их расходы будут расти по мере роста реальных доходов.

Министр экономического развития Алексей Улюкаев также считает, что экономический рост в России в нынешних условиях может быть только инвестиционным, а основным ресурсом здесь могут стать сбережения населения.

По его словам, рост инвестиций в России начнется лишь в середине следующего года. До этого вновь начнет расти ВВП и потребление россиян. Набиуллина в целом увидела признаки восстановления потребления в России.

Жесткая денежная политика

Набиуллина заявила, что инфляция на уровне 6,4%, которая наблюдается сейчас, остается слишком высокой. Глава центробанка отметила, что инфляция действительно радикально снизилась за последний год, но нынешний ее уровень не может привести к росту инвестиций.

России нужна новая экономическая модель, которая должна быть инвестиционной, уверена Набиуллина. Для перехода к этой модели, по ее мнению нужно снизить инфляцию до 4%. По оценке ЦБ, при таком уровне роста цен инвесторы могут выстраивать свои проекты, а рынок становится более предсказуемым.

"Инфляция 6-7% была более и менее нормальным уровнем в середине 2000-х годов, когда экономический рост был основан на постоянно растущих ценах на нефть", - считает Набиуллина. По словам главы ЦБ, всем придется сейчас перестроиться и привыкать к более низкому росту цен.

ЦБ даже в случае снижения инфляции до 4% не будет радикально снижать ставки. Чтобы заставить люди сберегать, ставки по вкладам должны быть достаточно высокими. Поэтому, по словам Набиуллиной, если инфляция достигнет 4%, ставки ЦБ составят 6-7%.

Улюкаев, правда, отметил, что уровень сбережений в России всегда был достаточно высоким. И население, и бизнес часто накапливают средства, но не вкладывают их в развитие экономики. Эту проблему, по его словам, и надо решать. А для этого нужно повысить прозрачность налоговой системы, финансовую стабильность, а также защищать права собственности.

Улюкаев полагает, что рост российской экономики можно оживить с помощью рецепта экономиста Адама Смита: "мир и легкие налоги, а остальное сделает ход вещей".

Экономия вместо роста налогов

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что жесткая политика минфина и сокращение бюджетных расходов также помогают снизить инфляцию и перейти к новой экономической модели. По словам Силуанова, в ближайшие три года правительство будет экономить.

"Нужно развивать инвестиционный рост, и бюджет как раз делает все именно для этого. Ограничивает расходы, снижает дефицит, а значит, снижается инфляция и процентные ставки. Поэтому бюджет, как инструмент экономической политики, серьезно влияет на рост экономики", - цитирует министра Интерфакс.

Если правительство снижает расходы, то это сокращает количество денег в экономике и препятствует росту цен, объясняет министр. За эту политику, правда, уже пришлось поплатиться сокращение реальных доходов населения.

Министр также заявил, что пока бюджет не предполагает роста налоговой нагрузки.

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