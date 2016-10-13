Йеменские повстанцы отрицают обстрел эсминца США

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Удары по йеменским РЛС были нанесены с американского эсминца "Нитце"

Повстанцы-хуситы в Йемене отвергают обвинения властей США в том, что они якобы пытались нанести удары по американскому эсминцу в Красном море.

Ранее в среду Пентагон сообщил о том, что американские военные нанесли ракетный удар по трем радиолокационным станциям в Йемене, находящимся под контролем повстанцев, в ответ на пуск ракет по эсминцу "Мейсон".

"Эти обвинения беспочвенны, вооруженные силы [хуситов] и народные комитеты [добровольческие соединения повстанцев] не имеют никакого отношения к этим действиям", - заявил представитель повстанцев информационному агентству "Саба".

В марте 2015 года коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией начала операцию против йеменских повстанцев-хуситов в помощь местным военным, лояльным экс-президенту страны Али Абдалле Салеху.

США в четверг нанесли прямые удары по территории Йемена впервые после начала вооруженного конфликта в этой стране. По информации Пентагона, в результате ударов РЛС повстанцев были уничтожены.

"Эти ограниченные удары были нанесены в качестве меры самообороны для защиты нашего персонала, наших кораблей, а также свободы навигации в этом важном морском районе", - заявил представитель Пентагона Петер Кук.