Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В штабе Трампа отрицают все обвинения в домогательствах

Вслед за статьей в New York Times, в которой приведены рассказы двух женщин о сексуальных домогательствах к ним со стороны кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, стали появляться новые сообщения со схожими обвинениями.

Журналист издания People написала о том, как в 2005 году Трамп насильно пытался ее поцеловать, когда она пришла брать интервью у него и у его жены.

Еще несколько женщин также рассказали СМИ о непристойном поведении со стороны миллиардера.

Ранее одна из собеседниц New York Times рассказала, что более 30 лет назад Трамп хватал ее за грудь и попытался залезть под юбку, когда ее посадили на соседнее с ним кресло в самолете (в те времена Трамп еще не имел частного самолета).

По словам другой, нынешний претендент на президентский пост поцеловал ее в губы против ее желания в 2005 году в лифте башни "Трамп Тауэр" в Нью-Йорке.

В заявлении штаба Трампа говорится, что вся эта газетная статья - выдумка от начала до конца. Штаб кандидата в президенты от Республиканской партии пригрозил подать на газету в суд за клевету.

Редакция New York Times заявила, что не отказывается от изложенных в статье сведений.

Правообладатель иллюстрации New York Times Image caption Джессика Лидс утверждает, что Трамп пытался облапать ее, "как осьминог", когда она была 38-летней бизнес-леди

В прошлую пятницу журналисты обнародовали частную видеозапись 2005 года, на которой Трамп допускает возмутившие многих ремарки относительно приставаний к женщинам.

По утверждению самого бизнесмена, это был обычный мужской треп в раздевалке и в жизни он бы никогда не позволил себе ничего подобного.

Многие республиканцы, включая спикера палаты представителей американского конгресса Пола Райана, после этого отказались от поддержки Трампа.

"Стоял и таращился"

В журнале People корреспондент издания Наташа Стойнофф рассказала, как в декабре 2005 года она пошла на интервью к супружеской чете Трампов в преддверии их первой годовщины свадьбы.

Трамп сказал, что хочет показать ей свое флоридское поместье, в том числе одну "невероятную" комнату.

"Мы зашли в эту комнату вдвоем, Трамп закрыл за нами дверь. Я повернулась, и в ту же минуту он стал прижимать меня к стене и засовывать свой язык мне в горло", - пишет Стойнофф.

Представитель штаба республиканского кандидата заявил, что в истории, напечатанной в People, нет "ни оснований, ни правды".

Еще одна женщина, 36-летняя Минди Макгилливрэй, рассказала изданию Palm Beach Post, что, когда ей было 23, Трамп схватил ее за ягодицы в одном из клубов Флориды в 2003 году.

Ее спутник на тот момент, фотограф Кен Дэвидофф, рассказал газете, что помнит, как она отвела его в сторону и сказала: "Дональд только что схватил меня за задницу!"

Штаб Трампа отрицает эти заявления.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В штабе Клинтон заявили, что опубликованные журналистами сведения лишний раз подчеркивают отношение Трампа к женщинам

Кроме того, газете Guardian неназванная участница конкурса красоты "Мисс США" сообщила, что в 2001 году миллиардер зашел в комнату, когда она и другая участница конкурса были полностью раздеты. "Он зашел, стоял и таращился", - рассказала она.

По информации Yahoo News, Кассандра Сирлс, выигравшая в 2013 году титул "Мисс Вашингтон", в комментарии к публикации в "Фейсбуке" написала, что Трамп "постоянно хватал меня за задницу и звал меня в свой номер в гостинице".

В штабе соперника Трампа, президентского кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, назвали публикацию New York Times возмутительной и заявили, что она "к сожалению, полностью совпадает с тем, что мы уже знаем об отношении Дональда Трампа к женщинам".

"Из этих сообщений следует, что он лгал на сцене дебатов и что это отвратительное поведение, которым он хвастался на видеозаписи, - больше, чем просто слова", - говорится в заявлении.