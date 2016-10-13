Китай вновь обошел США по числу долларовых миллиардеров

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На первом месте среди китайских супербогачей - глава Dalian Wanda Group Ван Цзяньлинь

В Китае живет больше долларовых миллиардеров, чем в США - об этом свидетельствует новый рейтинг, опубликованный шанхайским исследовательским институтом Hurun. Причем разрыв между странами увеличивается.

Состоянием свыше одного миллиарда долларов, по данным экспертов, обладают 594 жителя Китая. Для сравнения: в Америке сегодня проживает 535 миллиардера.

Рейтинг Hurun публикуется ежегодно на протяжении последних 18 лет и традиционно привлекает внимание журналистов, бизнесменов и исследователей всего мира подробностью и точностью представленных данных.

Его называют аналогом списка, составляемого американским журналом Forbes.

На первом месте среди китайских супербогачей - Ван Цзяньлинь, глава Dalian Wanda Group, занимающейся коммерческой недвижимостью и кинопрокатом, его состояние оценивается в 32,1 млрд долларов.

Компанию Dalian Wanda называют одним из крупнейших в мире операторов кинотеатров: она является совладельцем сетей кинопроката не только в Китае, но и в Австралии и США.

В начале нынешнего года Dalian Wanda за 3,5 млрд долларов приобрела американскую киностудию Legendary Entertainment.

Вторую строчку рейтинга занимает основатель интернет-ритейлера Alibaba Джек Ма, его состояние оценивается в 30,6 миллиардов долларов.

Как отмечается на сайте Hurun, за минувший год капитал Ма увеличился на 41%.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption За минувший год капитал основателя компании Alibaba Джека Ма увеличился на 41%

Третье место - у Пони Ма (Ма Хуатэн), президента телекоммуникационного холдинга Tencent, его личный капитал составляет 24,6 млрд долларов.

Занимающий четвертое место глава инвестиционной компании Baoneng Group Яо Чженьхуа интересен тем, что за год его состояние выросло в девять с лишним раз - на 820% - и составило 17,2 млрд долларов.

Большинство китайских миллиардеров проживает в Пекине, далее идут Шэньчжэнь, Шанхай и Ханчжоу.

Ранее в этом году Hurun опубликовал отдельный рейтинг самых богатых людей планеты.

Число китайских миллиардеров в глобальном рейтинге шанхайского института впервые превысило число американских, однако ни один из них не вошел в первую двадцатку самых богатых людей мира.

Согласно глобальному рейтингу Forbes, самым богатым человеком планеты является основатель Microsoft Билл Гейтс (75 млрд долларов), на втором месте - владелец бренда Zara Амансио Ортега (67 млрд), на третьем -легендарный инвестор Уоррен Баффет (60,8 млрд).