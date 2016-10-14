Асад назвал конфликт в Сирии продолжением Холодной войны

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Президент Сирии Башар Асад заявил, что сейчас в мире наблюдается ситуация, похожая на холодную войну в стадии развития.

В интервью газете "Комсомольская правда" Асад подчеркнул, что, по его мнению, это происходит потому, что Запад и особенно США не остановили холодную войну даже после распада СССР.

Корреспондент газеты спросил президента Сирии, может ли конфликт на территории страны перерасти в третью мировую войну.

"Мы видим эскалацию конфликта, но главная цель - сохранить американскую гегемонию над миром, не позволить никому быть партнером на политической или международной арене, будь то Россия или даже их союзники на Западе, - ответил Асад. - Поэтому этот запах войны, которую вы описали как третью Мировую войну, чувствуется в воздухе, но это еще не прямое военное столкновение".

Война в Сирии продолжается уже пять лет. Сторонами конфликта являются правительственные войска и сторонники действующего президента Башара Асада, поддерживающие его иранские и проиранские вооруженные формирования, разношерстные повстанческие группировки разной степени умеренности, курдские ополченцы, а также исламистская террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России и многих других странах).

В 2014 году военная коалиция под руководством США начала военную операцию против ИГ, действуя на территории Сирии без согласия Асада

30 сентября 2015 года в конфликт вмешалась Россия, получившая на это согласие Асада. Главной целью российской военной интервенции Кремль называл ИГ и "Фронт ан-Нусра". "Ан-Нусра", имевшая особенно сильные позиции в городе Алеппо, в последние месяцы сменила название и отмежевалась от "Аль-Каиды", во всяком случае риторически, однако российские официальные лица продолжают считать эту группировку террористической организацией и мотивируют этим необходимость дальнейших массированных бомбардировок Алеппо.