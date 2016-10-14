Кадыров назвал провокацией нападение на дочь Емельяненко

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Кадыров считает, что целью нападавших было разжигание межнациональной розни

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал найти и наказать людей, напавших на дочь борца Федора Емельяненко в Москве. По его мнению, судить этих людей следует "не только за избиение девочки, но и за провокационные действия, явно преследующие цель разжигания межнациональной розни".

По словам Кадырова, наказание должно быть "строгим, чувствительным, поучительным и публичным". Участников нападения он назвал "бесполыми ничтожествами", "шайтанами" и "тварями".

"Трудно поверить, что преследовалась цель только лишь нанести побои, причинить физическую боль, ограбить. С большой вероятностью можно говорить, что стояла задача вызвать широкий общественный резонанс. Если девочку ударили, то сделали это целенаправленно, зная, чья она дочь", - цитирует слова Кадырова его пресс-служба.

Кадыров говорит об участниках нападения во множественном числе, хотя до этого сообщалось об одном нападавшем. В частности, в московской полиции сообщили, что девочку ударил неизвестный мужчина. Его внешность в полиции описали как "славянскую", подчеркнув, что он не был похож на выходца с Кавказа. Мотивы поступка полиция пока назвать затрудняется.

В среду СМИ сообщили о том, что на 16-летнюю дочь Емельяненко было совершено нападение в Москве, после чего девушку доставили в больницу. Пресс-секретарь Союза смешанных единоборств России Юлия Куклина позднее подтвердила факт нападения и сообщила, что девочка чувствует себя хорошо, а с инцидентом разбираются правоохранительные органы.

На прошлой неделе Федор Емельяненко вступил в публичный спор с Рамзаном Кадыровым и людьми из его окружения после того, как несовершеннолетние сыновья главы Чечни приняли участие в соревнованиях по смешанным единоборствам в Грозном.

Емельяненко опубликовал у себя в "Инстаграме" пост, в котором написал, что поединки с участием детей были заявлены как показательные, но по факту зрители увидели реальные бои по правилам для взрослых спортсменов. Организаторы мероприятия настаивали, что выступления были именно показательными и не могут считаться настоящими боями.

С критикой и резкими высказываниями в адрес Емельяненко выступили, в частности, президент бойцовского клуба "Ахмат", помощник Кадырова Абузайд Висмурадов, а также депутат Госдумы и двоюродный брат главы Чечни Адам Делимханов. Однако некоторое время спустя сам Кадыров в своем "Инстаграме" призвал своих сторонников не переходить на личности и удалить оскорбления в адрес Емельяненко.