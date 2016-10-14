Школьники встретили Уильяма и Кейт в масках с их изображением

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Школьники встречают королевскую чету в Национальном музее футбола в Манчестере

Во время визита в Манчестер герцога и герцогиню Кембриджских встретили школьники в шуточных масках лиц королевской четы.

Были среди этих масок и "Уильямы", и "королевы", и "принцы Чарльзы", и "Гарри", и даже семейная корги.

Кейт улыбалась при виде масок с собственным изображением.

Уильям обрадовался, когда забил гол в серии пенальти на компьютерном футбольном имитаторе Евро-96. С первого раза попасть по воротам ему не удалось - удар пришёлся в перекладину, и тогда герцог предложил супруге попробовать забить гол.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президент Футбольной ассоциации разбежался, чтобы забить гол в серии пенальти во время своего визита в Национальный музей футбола

Однако Кейт, будучи на каблуках и в классическом синем пальто Erdem, отказалась. Вместо этого она дала мужу несколько советов, после чего Уильям забил гол и увеличил счет.

Перед тем как взять в руки оранжевый кожаный мяч с чемпионата мира по футболу 1966 года, герцог Кембриджский надел белые перчатки. В кубке 1966 года команда Англии выиграла у Западной Германии со счетом 4-2.

Уильям встретился с легендарным нападающим "Ливерпуля" Роджером Хантом, выступавшим в составе сборной Англии в той самой схватке на поле с Западной Германией.

Именно реакция Ханта на последний гол, который вывел Англию в чемпионы, убедила всех, что гол состоялся. Германия оспаривает его, утверждая, что мяч не пересек линию ворот, хотя арбитр этот гол засчитал. Во время спорного момента тогда, в 1966 году, Хант, находившийся рядом с воротами, закричал "Гол!", и болельщики решили, что Англия победила.

После встречи с Уильямом Роджер Хант сказал: "Мы говорили об этой игре и о весе мяча, о том, каким тяжелым он становится, когда намокает. С герцогом Кембриджским было очень приятно общаться".

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Королевская чета возложила венок у мэрии Манчестера в рамках мемориальной кампании, посвященной столетию Первой мировой войны

Позже герцог и герцогиня заложили мемориальные камни у подножия кенотафа шестерым кавалерам креста Виктории времен Первой мировой войны.

В национальном институте графена Уильям посидел в машине, сделанной с использованием этого, как выразился герцог Кембриджский, "удивительного материала".

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Уильям посидел в машине стоимостью 180 тыс. фунтов стерлингов, сделанной с использованием графена

Кейт и Уильям закончили свой визит в Манчестер посещением хосписа Francis House для детей и взрослых с неизлечимыми болезнями. 25 лет назад этот хоспис открыла принцесса Уэльская Диана.