Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Гидрофторуглероды, выбросы которых будут сокращаться, используются при производстве кондиционеров и холодильников

Более 150 стран договорились сократить использование гидрофторуглеродов, негативное влияние которых на климат, как предполагается, в несколько тысяч раз хуже, чем диоксид углерода.

Гидрофторуглероды используются в основном при производстве холодильников и кондиционеров. Объемы выбросов этих веществ относительно невелики, но они могут оставаться в атмосфере на сотни лет, "запирая" тепло внутри атмосферы.

Договоренность о сокращении использования гидрофторуглеродов достигнута в столице Руанды - Кигали. Согласно сделке, все страны разделяются на три группы.

Первая группа включает развитые страны, в том числе США и большинство европейских государств. Они должны сократить использование гидрофторуглеродов на 10% к 2019 году и на 85% - к 2036 году.

Вторая и третья группы развивающихся стран перестанут наращивать использование гидрофторуглеродов к 2024 и 2028 годам соответственно. После этого они начнут сокращать объемы использования этих вредных веществ.

Производители холодильников и кондиционеров начали использовать гидрофторуглероды после того, как были запрещены хлорфторуглероды.

Эти вещества разрушали озоновый слой, и их решили заменить на гидрофторуглероды. Замена сработала, но позже выяснилось, что гидрофторуглероды задерживают тепло в атмосфере в несколько тысяч раз эффективнее, чем диоксид углерода.

Выбросы гидрофторуглеродов невелики, но стабильно растут на 10-15% в год, так как спрос на кондиционеры увеличивается, особенно в развивающихся странах.

Госсекретарь США Джон Керри назвал достигнутое в Кигали соглашение "гигантским шагом вперед".