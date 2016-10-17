Samsung самостоятельно тестировала батареи Galaxy Note 7

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Samsung приостановила производство смартфона из-за взрывов батарей

Южнокорейская компания Samsung проводила тесты батарей для Galaxy Note 7 в своей собственной лаборатории - в отличие от других производителей смартфонов, сообщает Wall Street Journal.

Как отмечает Ассоциация индустрии сотовых коммуникаций (CTIA), другие компании, в том числе Apple, тестируют свои устройства в сторонних лабораториях, одобренных CTIA. Samsung является единственной компанией, которая проводит тесты в принадлежащей ей лаборатории.

Представитель Samsung настаивает, что внутренние тесты не выявили никаких проблем с батареями Galaxy Note 7.

В понедельник стало известно, что власти Южной Кореи начали расследование причин массовых неполадок смартфонов Galaxy Note 7. Испытательная лаборатория Кореи (KTL) намерена провести детальное тестирование аппарата, в ходе которого будет использованы рентгеновские лучи и компьютерные технологии.

Galaxy Note 7 появился в продаже в августе этого года. Вскоре от покупателей начали поступать жалобы на бракованные батареи, взрывающиеся во время зарядки, а иногда и вовсе без всякого повода.

Компания Samsung сообщила сначала о приостановке продаж, а затем и о прекращении производства этого телефона.

В понедельник власти Японии запретили проносить Galaxy Note 7 в самолеты, на прошлой неделе аналогичный запрет ввело министерство транспорта США.