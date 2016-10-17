Череда убийств в Донбассе: связаны ли между собой смерти полевых командиров?

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Командир отряда "Спарта" самопровозглашенной Донецкой народной республики, россиянин Арсен Павлов, известный под позывным Моторола, был убит в воскресенье. Павлов погиб от взрыва самодельного устройства, заложенного в его доме.

За последние два года в Донбассе был убит целый ряд видных полевых командиров вооруженных формирований, называющих себя Донецкой и Луганской "народными республиками".

Ни один из них не погиб в ходе боев с украинскими военными.

Русская служба Би-би-си задалась вопросом, могут ли эти смерти быть связаны между собой.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Соратники полевого командира Алексея Мозгового уверены, что он был убит из-за того, что открыто критиковал лидера ЛНР Игоря Плотницкого

Первая волна, 2015

Первая волна "небоевых" смертей влиятельных полевых командиров накрыла Донбасс в 2015 году.

Все они произошли на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.

Бэтмен. В начале января 2015 года был убит бывший министр обороны ЛНР Александр Беднов, известный как Бэтмен. Власти ЛНР тогда обвинили Беднова и его людей в грабежах, похищениях и пытках.

По версии прокуратуры ЛНР, Беднов был убит в результате перестрелки после того, как "оказал ожесточенное вооруженное сопротивление" при задержании.

Соратники Беднова утверждали, что Беднов сопротивления не оказывал, и открыто обвинили в убийстве Бэтмена главу ЛНР Игоря Плотницкого.

По их мнению, так он решил избавиться от непримиримых полевых командиров и укрепить свою власть.

Ищенко. В конце января был убит один из полевых командиров так называемой "Казачьей гвардии" Евгений Ищенко.

Ищенко контролировал Первомайск, находящийся на стратегически важной "бахмутовской трассе", и не раз угрожал Плотницкому пойти против него.

Власти ЛНР заявили, что казака убила украинская диверсионно-разведывательная группа.

Ищенко был близким товарищем и сторонником казачьего атамана Николая Козицына. Козицын уехал в Россию после череды убийств своих приближенных.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По словам источников Би-би-си, последние резонансные убийства и аресты в Донбассе направлены именно на тех, кто контролирует финансовые потоки, прохождение гуманитарных грузов и контрабанды.

Мозговой. В мае 2015 года в районе Алчевска был убит командир бригады "Призрак" Алексей Мозговой.

В смерти Мозгового Луганск тоже обвинил украинских военных, хотя машина известного командира взорвалась на территории, которую уверенно контролировали вооруженные сторонники ЛНР.

Меньше, чем за два месяца до смерти в одном из интервью Мозговой заявил, что так называемая "борьба с фашизмом", которую ведут сторонники самопровозглашенных республик на Украине, - не что иное как бизнес и способ заработать.

"Хорошие вы мои, нет фашизма. Антифашистское движение это... Ну, знаете, как в компьютерах, да? Есть вирус, есть антивирус. Вирус создает тот, кто создает антивирус... Это все бизнес, чистейший бизнес. Вот и все. Можно создать одну волну, на противодействии которой создаем другую, зарабатываем и там, и там. Все", - сказал тогда Мозговой.

Он также был критиком подписанных в Минске соглашений, направленных на прекращение боевых действий.

Дремов. В декабре 2015 года был убит казацкий атаман Павел Дремов - еще один полевой командир, критиковавший Игоря Плотницкого.

Дремов выехал из Стаханова в Первомайск по некоему срочному звонку. Его машина также, как и машина Мозгового, взорвалась посреди дороги, которую контролировали бойцы его же подразделения.

Власти ЛНР объявили награду за поимку убийц, тогда как в окружении Дремова считали, что смерть атамана была выгодна Плотницкому.

Плотницкий говорил в интервью, что сожалеет о смерти Дремова, которого считал "хорошим командиром".

"Да, я сожалею о том, что случилось… Дремов был хорошим командиром, действительно, уважаемым человеком среди казаков, и воевали хорошо - и он, и его полк. Но в данном случае имеет место несколько версий, и давайте дождемся, когда следствие даст окончательный результат, тогда будем говорить об эскалации напряженности или о чем-то другом. Сейчас об этом нет смысла говорить", - говорил глава самопровозглашенной Луганской народной республики.

Дремов неоднократно угрожал Плотницкому некоей "флешкой с компроматом".

Кроме того, он заявлял о том, что власти ЛНР контрабандно поставляют уголь на территорию остальной Украины и что почти вся гуманитарная помощь, которую привозят гуманитарные конвои МЧС России, не раздается бесплатно, а оказывается на полках супермаркетов, принадлежащих Плотницкому.

Сторонники Плотницкого отвечали на обвинения, что на самого главу ЛНР также было совершено покушение.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Будущий командир батальона ДНР "Спарта" Арсений Павлов (позывной Моторола) построил в Донецке не только военную карьеру, но и семью

Вторая волна, 2016

Первая половина 2016 года прошла в Донбассе без громких политических скандалов. Казалось, передел сфер влияния и борьба с внутренней оппозицией завершены.

Но с наступлением осени с территории непризнанных республик вновь стали приходить сообщения об арестах и убийствах при невыясненных обстоятельствах.

Багги. В начале октября в поселке Славяносербск Луганской области был застрелен полевой командир Армен Багирян с позывным Багги, а также несколько его подчиненных.

С 2015 года россиянин Багирян фактически руководил администрацией Славяносербска.

Жилин. 19 сентября в Подмосковье был убит лидер пророссийской организации "Оплот", базировавшейся в Харькове, Евгений Жилин.

В Следственном комитете России вскоре заявили, что основной версией убийства является коммерческая деятельность погибшего.

Батальон "Ангел". Примерно в это же время на территории ДНР был задержан командир батальона "Ангел" россиянин Алексей Смирнов и несколько его соратников.

Ранее считалось, что батальон занимался доставкой гуманитарной помощи на линию фронта, впрочем бойцы этого формирования имели при себе оружие.

Смирнов несколько дней не выходил на связь, и уже пошли слухи, что он погиб. Но в отличие от остальных участников этого списка, Смирнов жив.

Через несколько дней после его исчезновения на одной из страниц сторонников ДНР в соцсетях было опубликовано видеообращение командира "гуманитарного батальона". Смирнов в видеообращении признал свою вину в незаконном хранении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, а также использовании фиктивных документов.

Источники Би-би-си в Донецке считают, что Смирнов "периодически использовал потоки гуманитарной помощи в своих финансовых интересах".

Представитель украинской группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук со ссылкой на свои источники сказал, что Смирнова подозревают в контрабанде оружия на территорию России.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В последнее время боестолкновения на линии соприкосновения на востоке Украины идут все интенсивнее

Правило или исключение?

По словам источников Би-би-си, последние резонансные убийства и аресты в Донбассе направлены именно на тех, кто контролирует финансовые потоки, прохождение гуманитарных грузов и контрабанды.

Не уточняется, идет ли речь только об ЛНР или о всей территории Донбасса, неподконтрольной Украине.

Убийство Моторолы в этом ряду выглядит несколько нехарактерным. К власти он не стремился, руководство республик не критиковал, жил довольно скромно.

"Моторола в политику не лез, коммерцией не занимался. При этом попытки покушений на него были и ранее. На мой взгляд, ставка была сделана именно на его популярность, дабы показать, вот, в ДНР никто никого не может защитить, все уязвимы", - считает Алексей Топоров, ранее работавший в администрации ЛНР и "министерстве обороны" непризнанной республики.

В ДНР утверждают, что взрывное устройство в доме командира батальона "Спарта" заложила диверсионная группа украинских военных.

Но существует и мнение, что смерть Моторолы выгодна сторонникам партии войны в Донецке. ДНР может активизировать боевые действия под предлогом мести за погибшего полевого командира.

"Я так понимаю, Порошенко нарушил перемирие? Теперь ждите. Хватит, натерпелись, наобещались. Сегодня вечером погиб мой близкий друг. Для нас смерть это не обычный вызов, а вызов всей республике", - сказал в воскресенье глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко.

Подобных заявлений после смерти других полевых командиров еще не звучало.

Возможно, что вслед за сменой политических лидеров самопровозглашенных республик на рубеже 2014-2015 годов (кто сейчас вспоминает про Павла Губарева или Александра Бородая?), происходит и смена командиров боевых подразделений Донбасса.

И как часто бывает в случае с вооруженными лидерами, бескровной эта трансформация не получается.

В списке первых полевых командиров вооруженного восстания на востоке Украины, получившего название "Русская весна", все меньше живых.