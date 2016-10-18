Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В "нормандском формате" Путин, Меркель, Олланд и Порошенко встречаются с 2014 года

Канцлер Германии Ангела Меркель пригласила своих коллег по "нормандской четверке" - президентов России, Украины и Франции - на встречу 19 октября в Берлине по вопросу реализации "минских договоренностей" и урегулирования ситуации в восточной Украине.

Представитель правительства Германии сообщил, что Владимир Путин, Франсуа Олланд и Петр Порошенко подтвердили свое участие в переговорах. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, помощники лидеров четырех государств обсуждали договоренность о встрече поздно вечером в понедельник и рано утром во вторник.

"Президент завтра отправится в Берлин, где будет вечерняя, такая даже не однодневная, а вечерняя рабочая поездка, где он проведет переговоры с (канцлером ФРГ Ангелой) Меркель, (президентом Франции Франсуа) Олландом, (президентом Украины Петром) Порошенко", - цитирует Пескова РИА Новости.

"Нормандский формат" переговоров подразумевает участие представителей четырех государств - России, Украины, Франции и Германии.

В таком формате переговоры по урегулированию ситуации на Украине проходят с июня 2014 года.

Ранее на 19 октября в Париже была запланирована отдельная встреча Владимира Путина и Франсуа Олланда. Однако 11 октября стало известно, что Путин отменил встречу из-за разногласий по Сирии.