США: в канализацию Колорадо-Спрингс попала отравленная вода с авиабазы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В питьевую воду фтор не попал, уверяют в администрации Колорадо-Спрингс

Представители авиабазы Питерсон, неподалеку от города Колорадо-Спрингс в США, заявили, что в канализационную систему города случайно попали около 560 тысяч литров отравленной перфторированными соединениями воды.

Представитель администрации города в беседе с журналистами заверил, что в питьевую воду города яд не попал. Перфторированные соединения используются, в частности, как основной компонент пожарной пены. Отравление ими может привести к раку почек, тестикул и простаты и еще ряду заболеваний.

Вода после использования на базе прошла очистку на специальной установке, но та не была отрегулирована таким образом, чтобы отфильтровать именно фторосодержащие соединения, пояснил Берри.

Отравленную воду обнаружили в колодцах двух близлежащих поселков. В департаменте здравоохранения штата утверждают, что грунтовые воды в районе были отравлены выбросами с авиабазы. В армии США проводят расследование, и в случае если связь подтвердится, согласны оплатить процедуры очистки и установку фильтров для воды.

Город Колорадо-Спрингс находится в штате Колорадо примерно в 100 километрах к югу от Денвера. В городе расположены две авиабазы, крупная воинская часть, а также командование воздушно-космической обороны Северной Америки.