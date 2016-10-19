Бельгия назвала сообщения об атаке ее F-16 под Алеппо дезинформацией

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Минобороны России сообщило 18 октября, что в районе авиаудара под Алеппо были замечены бельгийские истребители

Истребители F-16 бельгийских ВВС не участвовали в авиударе в районе селения Хессаджек под Алеппо, сообщил министр обороны страны Стивен Вандепут в своем "Твиттере". "Российская дезинформация", - добавил глава ведомства.

По его словам, обычно ВВС Бельгии не раскрывают районы своих боевых действий. Тем не менее министр подтвердил изданию De Redactie, что бельгийские истребители в этот день не совершали облет района, где были сброшены бомбы.

18 октября министерство обороны России сообщило о нанесении воздушного удара по селению Хессаджек, в результате которого погибли шесть человек. В сообщении ведомства утверждается, что в районе авиаудара были замечены два F-16 ВВС Бельгии.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ждет "адекватной реакции со стороны коалиции США". Если реакции не последует, Москва будет рассматривать это как "попытку сохранения бандформирований на территории Сирии", добавила Захарова.

Также 18 октября минобороны России сообщило, что российские и сирийские самолеты приостановят авиаудары в районе Алеппо на восемь часов. США назвали решение Москвы хорошим, но запоздалым, а в ООН заявили, что необходимо затишье как минимум на 12 часов.

20 октября минобороны России намерено провести "гуманитарную паузу" в Алеппо с 8:00 до 16:00 мск. В это время сирийские и российские войска прекратят бомбардировки. Мирные жители и повстанцы смогут покинуть город по нескольким коридорам.