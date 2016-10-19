Медведев оценил потери бизнеса от неэффективных проверок в 5% ВВП

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Медведев заявил о необходимости менять работу надзорных ведомств

Потери бизнеса от неэффективных предписаний надзорных органов достигают 5% ВВП, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Цифра труднопроверяемая, но то, что это цифра большая, сомнений ни у кого нет", - заметил премьер.

В ходе заседания президиума совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам Медведев заявил о необходимости снизить непроизводственные издержки бизнеса к 2018 году на 20%, а к 2024 году - в два раза.

По словам Медведева, нужно сократить количество нормативных актов, которые должен выполнять бизнес. Премьер заметил, что многие нормы дублируются на разных уровнях, а многие из них были приняты "в совершенно иных социально-экономических условиях".

"Нужна расчистка вот этих требований, каждый предприниматель должен точно знать, под какие виды государственного или муниципального контроля подпадает его деятельность, в каком порядке этот контроль будет осуществлен", - заявил премьер.

Также Медведев заявил, что требования не должны быть завышенными. По его словам, настоящим преступлением является ситуация, когда бизнесу проще договориться с проверяющим, чем выполнить требования закона.

Многие экономисты неоднократно заявляли, что реформы государственного управления, в том числе надзорных ведомств, являются одной из основных составляющих пакета структурных реформ, которые необходимы для ускорения роста российской экономики.

Дмитрий Медведев и ранее призывал к проведению подобных реформ. Однако пока все планы реформирования госуправления и надзорных ведомств не дали результата. Число чиновников за последние годы увеличилось, как и нагрузка на бизнес.