Украинская Рада: ко Второй мировой войне привел пакт Молотова-Риббентропа

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многие историки считают пакт о ненападении между СССР и Германией "спусковым крючком" Второй мировой войны

Верховная Рада Украины приняла совместную с Польшей и Литвой декларацию, в которой отдается дань памяти жертвам, понесенным народами трех стран во время Второй мировой войны, и осуждаются "внешние агрессоры".

За принятие декларации проголосовали 243 депутата Рады. Всего в украинском парламенте заседают 450 депутатов.

Как ожидается, в четверг по той же декларации должен проголосовать и польский Сейм, а литовский парламент должен принять ее позже.

В декларации говорится, что к началу Второй мировой войны привел пакт Молотова-Риббентропа, заключенный между Советским Союзом и нацистской Германией.

"Совместно и одновременно принимаем настоящую декларацию памяти и солидарности, чтобы отдать дань уважения миллионам жертв, которые понесли наши народы во время Второй мировой войны, и осудить внешних агрессоров, которые пытались уничтожить нашу независимость", - говорится в документе.

Как говорится в пояснительной записке к документу, необходимость утверждения этой декларации связана с "агрессией России против Украины, которая продолжает захватническую практику СССР".

В секретных протоколах к так называемому пакту Молотова-Риббентропа (официально - "Договор о ненападении") Германия и СССР поделили сферы влияния в Восточной Европе.

Через семь дней после заключения договора, 1 сентября 1939 года, Германия напала на Польшу, этот день считается днем начала Второй мировой войны.

Мюнхенские соглашения о разделе Чехословакии по требованию Германии были заключены Германией, Великобританией, Францией и Италией в конце сентября 1938 года.