В Индии застрелена тигрица-людоед

Image caption Тигрицу часто видели на полях, из-за этого фермеры боялись собирать урожай

Индийские власти сообщили об убийстве поедавшей людей тигрицы. Масштабная операция по её поимке продолжалась шесть недель.

Предположительно, в результате нападений тигрицы погибли два человека и были ранены еще пятеро в штате Уттаракханд.

Животное часто появлялось на полях, из-за этого в сельских районах штата началась паника: фермеры боялись собирать урожай.

Местный чиновник рассказал Би-Би-си, что власти приняли решение убить животное после нескольких неудачных попыток усыпить его. По его словам, тигрица стала слишком опасной.

Неуловимое животное удалось поймать лишь с помощью вертолетов и беспилотников.

В Индии сохранилась одна из крупнейших популяций тигров в мире.