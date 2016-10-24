Жертвами взрыва жилого дома в Китае стали семь человек

По меньшей мере семь человек погибли и еще 94 госпитализированы в результате взрыва в городе Юлин на северо-западе Китая, сообщили местные власти.

На видеозаписях и фотографиях, которые публикуют пользователи соцсетей, видно, что взрывом повредило находившиеся рядом с местом происшествия автомобили и несколько зданий.

Взрыв произошел в жилом доме, который находится рядом с больницей, сообщают местные СМИ. По их сведениям, в доме мог находиться нелегальный склад взрывчатки.

Китайские власти ужесточили правила хранения взрывчатых и токсичных веществ после взрыва на складе в Тяньцзине в 2015 году, жертвами которого стали более 140 человек.

Как выяснилось тогда, у китайской компании-владельца взорвавшегося склада в Тяньцзине долгое время не было лицензии на хранение взрывоопасных веществ.