Россия отозвала запрос на заход кораблей в испанский порт Сеута

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Авианосец "Адмирал Кузнецов" отправился к берегам Сирии

Россия уведомила власти Испании, что отзывает запрос на заход в порт автономного города Сеута корабельной группы Северного флота во главе с авианосцем "Адмирал Кузнецов", говорится в сообщении испанского МИД.

Пресс-атташе посольства России в Мадриде Василий Ниорадзе подтвердил информацию об отзыве запроса.

Ранее Испания заявила, что пересмотрит разрешение на дозаправку российских кораблей в порту Сеута, которое раскритиковали ее партнеры по НАТО.

"Учитывая появившуюся информацию о возможности того, что эти корабли будт принимать участие в поддержке военных действий в сирийском Алеппо, министерство иностранных дел запросило пояснения у посольства Российской Федерации в Мадриде", - говорится в заявлении властей Испании, полученном Би-би-си.

Российский авианосец "Адмирал Кузнецов" в составе ударной группы отправился к берегам Сирии 15 октября.

Эта ударная группа - самая крупная российская эскадра, которая появилась у берегов Европы с 2014 года. Она должна пополнить уже размещенную у берегов Сирии российскую группировку в составе десяти боевых кораблей.

"Запросы о последних остановках в настоящее время пересматриваются на основе информации от наших союзников и от российских властей", - говорится в заявлении испанского МИД.

Порт Сеута находится в испанском анклаве на севере Марокко. Российские корабли часто использовали порт с 2011 года, каждый запрос рассматривался отдельно, отметили в испанском дипломатическом ведомстве.

По сообщению российского посольства в Мадриде, Россия координирует с испанскими властями заход в Сеуту российских кораблей.

Ранее НАТО выразила обеспокоенность в связи с тем, что корабли могут быть использованы для ударов по мирному населению.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ранее "Адмирал Кузнецов" уже появлялся у берегов Европы

"Мы обеспокоены в связи с возможным использованием этой боевой группы, и я очень ясно дал это понять, - заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг. - Опасения связаны с тем, что авианосец "Адмирал Кузнецов" может быть использован как платформа для участившихся авиаударов по мирным жителям в Алеппо", - добавил он.

Однако он добавил, что каждая страна должна решать, могут ли такие корабли заправиться и получить снабжение в различных портах на пути следования в восточную часть Средиземноморья.

Ранее США и другие западные страны неоднократно обвиняли Россию в неизбирательных авиаударах и использовании неуправляемых авиабомб в густонаселенных районах, а также в бомбардировках групп умеренной сирийской оппозиции. Россия отрицает эти обвинения.

В конце сентября базирующийся в Британии сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявил, что в результате действий российских вооруженных сил в Сирии погибли 9364 мирных жителей.

"Адмирал Кузнецов" - единственный российский авианосец. В новейшей истории России палубная авиация в боевой обстановке еще не применялась.

В авиакрыло "Адмирала Кузнецова" включены корабельные истребители МиГ-29КР и МиГ-29КУБР, а также палубные истребители четвертого поколения Су-33.