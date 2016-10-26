Минобороны России: "Адмирал Кузнецов" не собирался заходить в Сеуту

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption "Адмирал Кузнецов" - единственный российский авианосец

Министерство обороны России заявило, что российские власти не направляли запросы Испании о дозаправке корабельной группы Северного флота во главе с авианосцем "Адмирал Кузнецов" в порту Сеуты.

Об этом в среду вечером сказал официальный представитель российского ведомства Игорь Конашенков. По его словам, российская корабельная авианосная группа полностью обеспечена необходимыми запасами для выполнения задач в автономном режиме.

При этом Конашенков отметил, что в ведомстве рассматривали возможность захода в Сеуту отдельных кораблей группы по согласованию с испанской стороной.

Ранее в среду испанский МИД заявил, что Россия уведомила власти Испании, что отзывает запрос на заход в порт автономного города Сеута корабельной группы Северного флота.

Непосредственно перед этим испанская сторона заявляла, что пересмотрит разрешение на дозаправку российских кораблей, которое раскритиковали ее партнеры по НАТО.

"Учитывая появившуюся информацию о возможности того, что эти корабли будут принимать участие в поддержке военных действий в сирийском Алеппо, министерство иностранных дел запросило пояснения у посольства Российской Федерации в Мадриде", - говорится в заявлении властей Испании, полученном Би-би-си.

Российский авианосец "Адмирал Кузнецов" в составе ударной группы отправился к берегам Сирии 15 октября.

Эта ударная группа - самая крупная российская эскадра, которая появилась у берегов Европы с 2014 года. Она должна пополнить уже размещенную у берегов Сирии российскую группировку в составе десяти боевых кораблей.